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Marlaska y el PP llaman a la calma a los ceutíes: "La violencia no es el camino"

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Madrid, 28 ago (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el PP han coincidido este viernes, en el Congreso de los Diputados, en llamar a la calma a la población de Ceuta, porque la violencia "no es el camino" y "no ayuda a Ceuta", han advertido, respectivamente.

Marlaska ha sido el primero en hacer ese llamamiento a la calma durante su comparecencia en la Comisión de Interior de la Cámara Baja tras los altercados de las últimas noches en protesta por la situación que vive la ciudad autónoma tras las entradas masivas de migrantes desde Marruecos de finales de julio.

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"Viendo los acontecimientos que se están verificando en los últimos días y especialmente ayer y antes de ayer, llamo a una calma y al cese de cualquier tipo de violencia, porque la violencia no es el camino para resolver ningún problema", ha dicho Marlaska.

No obstante, ha reconocido la "complejidad" de la situación que vive Ceuta y ha manifestado su "empatía absoluta" con la ciudadanía.

"Pero la violencia no es en modo alguno el camino hoy", ha insistido el ministro.

En el turno de palabra de los grupos, el diputado ceutí del PP Javier Celaya también ha llamado a la calma a la población y ha advertido de que "se equivocan completamente" los que piensan que con la violencia ayudan a Ceuta.

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"Quien piense que con la violencia, acosando a los periodistas, a los medios de comunicación o bloqueando a la Cruz Roja ayuda a Ceuta, se equivoca completamente. Lo único que está haciendo es dar alas a aquellos que pretenden señalar como víctimas a los invasores cuando las verdaderas víctimas son los ciudadanos ceutíes", ha subrayado el diputado.

Celaya ha atribuido "la desesperación y la indignación" del pueblo de Ceuta a la pasividad del Gobierno, que ha llevado a los ciudadanos a la ira.EFE

(Foto) (vídeo) (Audio)

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