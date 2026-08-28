Los medios logran contener el perímetro del incendio forestal de El Saler (València)

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València, 28 ago (EFE).- Los medios aéreos han retomado esta mañana los trabajos para extinguir el incendio forestal declarado la tarde del jueves en la Devesa de El Saler (València), cuyo perímetro "prácticamente no ha avanzado", ha afirmado la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé.

El último balance oficial hecho anoche informaba de 31,38 hectáreas arrasadas en un perímetro de 4,21 kilómetros. A las nueve de esta mañana estaba previsto que comenzara una nueva reunión de coordinación de la emergencia del Cecopi, a cuyo término se actualizarán los datos y el estado del dispositivo de control.

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Los trabajos de extinción han seguido durante toda la noche, con cuatro unidades y tres autobombas de la Generalitat y ocho dotaciones de bomberos del Ayuntamiento, según la última información del Centro de Coordinación de Emergencias.

Asimismo, las unidades de la Unidad Militar de Emergencia (UME) movilizadas desde ayer por la tarde siguen trabajando, con labores de ataque directo y liquidación de puntos calientes en el flanco derecho del incendio, en coordinación con el dispositivo de emergencias, ha informado el Ministerio de Defensa.

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La delegada del Gobierno ha señalado en redes sociales que el viento es clave, por lo que tratan de "aprovechar la mañana con el viento de poniente hasta mediodía para poder continuar en las tareas contra el incendio".

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el paso de un frente en este territorio está renovando la masa de aire y produciendo una visibilidad horizontal "excepcional" debido a la transparencia del aire.

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"La previsión es que las próximas tres horas continúe soplando viento de poniente débil, con ráfagas de 10 a 20 km/h. Con tendencia a girar a sur a partir de mediodía con ráfagas de 20 km/h", ha detallado la Aemet en redes sociales. EFE