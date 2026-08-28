Los carburantes disparan la inflación al 4,3 % en agosto, la tasa más alta desde 2023

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Madrid, 28 ago (EFE).- Los precios aumentaron en España un 4,3 % en agosto con respecto al mismo mes de 2025 impulsados por el encarecimiento de los carburantes, un repunte siete décimas superior al de julio (3,6 %) y que supone la tasa más alta desde febrero de 2023.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este viernes el dato adelantado del índice de precios de consumo (IPC) de este mes, que ha estado marcado por el encarecimiento de los combustibles y lubricantes para vehículos personales, unos productos que en agosto de 2025 se abarataron.

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También ha influido, aunque en menor medida, el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas, que han bajado menos en agosto de lo que lo hicieron en ese mismo mes del pasado año, aunque el INE no ofrecerá la información detallada hasta el próximo 15 de septiembre.

El dato adelantado de agosto apunta a una aceleración de la inflación, que ya había aumentado cuatro décimas en julio, hasta el 3,6 %, impulsada por el encarecimiento de los productos energéticos debido tanto a la persistencia del conflicto en Oriente Medio como al inicio de la retirada de las medidas fiscales de apoyo.

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De hecho, la fuerte subida del precio del gasóleo activó la cláusula prevista en el decreto de medidas para contener el impacto de la guerra, por lo que a partir del 1 de septiembre la rebaja del impuesto de hidrocarburos para este producto será de 20 céntimos por litro, en lugar de los 5 céntimos previstos para ese mes.

La gasolina, en cambio, al no superar el umbral establecido, mantiene el calendario ordinario de retirada gradual, con una rebaja de 5 céntimos por litro en septiembre. De la misma manera, la electricidad y el gas continuarán con el IVA al 21 %.

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El INE también ha publicado este viernes el avance de la inflación subyacente, que no tiene en cuenta los alimentos no elaborados ni los productos energéticos por ser los más volátiles, que se moderó una décima en agosto, hasta el 2,9 %.

El Ministerio de Economía ha asegurado que el Gobierno "mantiene un seguimiento minuto a minuto del impacto del conflicto en Irán sobre la economía española" junto a agentes sociales y sectores afectados y ha recordado que las medidas de apoyo recogidas en el plan de respuesta continúan vigentes.

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Economía achaca el repunte de los precios al encarecimiento de los carburantes por el impacto del conflicto y, en ese sentido, apunta que este no se ha trasladado a la inflación subyacente.

En términos mensuales, los precios subieron un 0,7 % con respecto a julio, un aumento cuatro décimas superior al de ese mes (0,3 %) con el que encadenan siete meses consecutivos de incrementos.

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Por lo que respecta al índice de precios de consumo armonizado (IPCA), se situó en el 4,5 % en términos anuales, seis décimas por encima de la tasa de julio, con un aumento de precios del 0,6 % con respecto al mes anterior. EFE

(Infografía)