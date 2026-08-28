Las evacuaciones de El Saler (València) se mantienen hasta que se estabilice el incendio

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València, 28 ago (EFE).- Las evacuaciones por el incendio forestal de El Saler (València) iniciado este jueves y que ha quemado ya 37 hectáreas se mantendrán hasta que se logre estabilizar el fuego, algo que aún no ha ocurrido y en cuya extinción trabajan ya diez medios aéreos, 40 terrestres y más de 270 profesionales, según el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama.

Tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa integrado (Cecopi), Valderrama ha precisado ante los medios que el incendio afecta a un perímetro de 5,42 kilómetros, según la nueva estimación, y que la noche "ha sido complicada" por los cambios del viento, que han producido saltos de pavesas.

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La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha señalado que el Seprona ya está en contacto con los servicios de extinción para determinar el punto exacto donde se inició el incendio y comenzarán las labores de investigación sobre las causas en cuanto puedan acceder a la zona.

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha indicado que el incendio ha sido "tremendamente grave, pero hubiera podido ser demoledor para el parque natural" si no se hubieran activado todos los protocolos y todos los medios, y ha indicado que no se puede decir todavía que se ha "ganado la batalla al fuego", pero se está haciendo ya. EFE

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