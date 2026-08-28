Lapurdi, Orio B, Camargo y Portugalete disputan el 'playoff' de la ARC

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Bilbao, 28 ago (EFE).- Las tripulaciones de Lapurdi, Orio B, Camargo y Portugalete van a disputar este fin de semana en aguas de San Juan de Luz y Camargo el 'playoff' de la Asociación de Remo del Cantábrico (ARC), en el que se van a poner en juego dos plazas para la ARC 1 de la temporada 2027.

San Juan de Luz acogerá el sábado (18.00 horas) la primera jornada, sobre un recorrido de seis largos y cinco ciabogas, y el domingo (12.00) Camargo decidirá la clasificación final en una regata sobre cuarto largos y tres ciabogas. Ambas pruebas se disputarán en la modalidad de contrarreloj.

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Lapurdi y Orio B, décima y undécima de la ARC 1, defenderán su posición en la segunda categoría, mientras que Camargo y Portugalete, segunda y tercera de la ARC 2, buscarán el ascenso.

Los dos primeros clasificados remarán el próximo año en la ARC 1 y el tercero y cuarto podrían hacerlo también si Deusto, Zarautz o ambos suben a la máxima categoría en el 'playoff' de la ACT que se disputará el tercer fin de semana de septiembre en Bermeo y Portugalete. EFE

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ibn/cc/cmm