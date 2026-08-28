La belga Mertens avanza a la semifinal en el Abierto de Monterrey

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Monterrey (México), 28 ago (EFE).- La belga Elise Mertens, segunda preclasificada, derrotó hoy por 6-1, 6-4 en una hora y media a la ucraniana Yuliia Starodubtseva para clasificarse a la semifinal del Abierto de tenis de Monterrey, torneo 500 de la WTA.

Mertens marcó diferencia con su servicio; quebró en el segundo juego del set inicial y a partir de ahí fue superior, ante una rival con varios errores no forzados.

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Con un 85 por ciento de los puntos ganados con el primer servicio y un quiebre más, en el sexto juego, la raqueta número 34 del mundo se encaminó al triunfo.

Starodubseva, 74 del ránking mundial, comenzó mejor la segunda manga, sin embargo, la belga hizo un quiebre en el quinto 'game' y segura con su saque se encaminó a la victoria.

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Elise Mertens enfrentará en la semifinal a la checa Nikola Bartunkova, quien superó por 6-4, 6-7(3) y 6-3 a su compatriota Darja Vidmanova en un disputado partido, el único de que se decidió en tres sets en la ronda de cuartos de final.

Bartunkova fue más segura en los momentos complicados. Salvó nueve puntos de rotura y, aunque tuvo momentos en los que le costó encontrar su mejor tenis, cerró mejor. En el 3-3 del tercer set, tomó la delantera con su saque y de inmediato descifró el servicio de Vidmanova, para encaminarse a la victoria.

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En la otra semifinal, la estadounidense Ann Li enfrentará a la francesa Diane Parry.

Li venció por 6-2, 6-3 en 85 minutos a su compatriota Alycia Parks, quien jamás se encontró con su mejor juego y pronto mostró dificultades ante una oponente superior, en tanto que Parry le ganó por 6-3, 7-5 a la danesa Clara Tauson. EFE

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(fotos)