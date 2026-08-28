Espana agencias

El 'volunturismo', viajes solidarios a países en desarrollo que desatan polémicas en redes

Guardar

Victoria Coronas

Málaga, 28 ago (EFE).- El 'volunturismo' es un modelo de turismo a países del sur global que incluye colaboraciones en proyectos solidarios y que con frecuencia suscita polémicas en redes sociales, por lo que los expertos recomiendan afrontar estas experiencias desde la "humildad" y la "escucha".

PUBLICIDAD

Según el balance anual de la Plataforma del Voluntariado de España, las mujeres participan más que los hombres en labores solidarias en el país, aunque ellos eligen los voluntariados en el extranjero con más frecuencia.

Los países que mayor volumen de "turistas solidarios" acogen se distribuyen entre el continente africano, latinoamericano y asiático, y algunos ejemplos son Kenia, Zanzíbar, Colombia, Costa Rica, Indonesia o Tailandia.

PUBLICIDAD

Quienes se oponen a esta forma de viajar argumentan que estas ayudas puntuales son fruto del postureo y "solo" sirven para "lavar conciencias", y alegan que este modelo de turismo crea dependencia y reduce el empleo de los locales de los países de destino, ha explicado a EFE el filósofo sobre cooperación y desarrollo Silvio Testa.

Entre las voces más críticas se repiten conceptos como el paternalismo occidental o el síndrome del salvador blanco, "la creencia de que uno lo sabe todo" y de que el estilo de vida propio de los países del norte global es superior por el lugar del que procede.

Testa, preguntado por cómo superar estos sesgos cuando el voluntario ya se encuentra en el destino, ha incidido en la importancia de "aterrizar con una gran humildad" y de empezar por "ver, callar y escuchar".

"Muchas veces llegamos con nuestra cámara, nuestra idea de lo bonito que vamos a hacer allí y las fotos que nos sacaremos con los niños. El voluntariado no es eso, en absoluto", ha asegurado en una entrevista con EFE.

El síndrome del salvador blanco es "decidir por los demás", ha apuntado Testa, por lo que "hay que desprenderse de la idea preconcebida de que uno va a ayudar y a salvar el mundo", porque, además, "el voluntario suele recibir más de lo que aporta".

Prefiere usar el verbo "colaborar" frente a "ayudar" y, en esa línea, el filósofo ha sostenido que la realidad para quienes van "pensando que lo saben todo" es "justamente la inversa" porque "te encuentras en un medio en el que no has vivido, donde no sabes nada y en el que cualquiera puede darte una lección sobre cómo hacer las cosas".

Testa ha achacado "la superficialidad" de algunas experiencias de voluntariado a las redes sociales: "Van, se hacen alguna foto, 'qué pena', y vuelven a la semana".

Para evitar estas situaciones, ha valorado la formación previa como un paso "indispensable", como también lo es ejecutar proyectos de voluntariado diseñados por personas sobre el terreno.

La "matriz" del 'volunturismo' está en quién lo organiza, según la coordinadora de Cooperación Internacional de la Universidad de Málaga, Isabel Martín, que ha señalado a EFE que es importante conocer a "la contraparte", es decir, saber quién gestiona los fondos, cómo se organizan las oportunidades en el destino y cómo se diagnostica qué hace falta.

"Es importante establecer contacto con oenegés locales en el terreno que trasladen cuáles son las necesidades de la comunidad y quieran o necesiten que la parte de aquí responda", ha continuado.

Martín ha señalado como algo "clave" que las organizaciones con las que se colabore tengan una estructura que no dependa de los voluntarios "que van y vienen": "Tienen que ser contrapartes que estén ya en funcionamiento, de manera que no dejen de funcionar cuando no haya voluntarios internacionales allí".

 "Una vez allí, lo que sí tendrían que hacer los voluntarios es recordar que no existen diferencias en cuanto a igualdad entre una persona de España y una de Honduras, por ejemplo", ha continuado, al preguntársele sobre cómo deben actuar quienes se desplazan hasta allí para colaborar.

Martín, que fue cooperante durante años en distintos países africanos, ha defendido que, para evitar crear dependencia, lo mejor es tratar de hacer estancias más prolongadas en el tiempo.

Ha incidido también en la "enorme tarea" de los voluntarios de "divulgar" que la realidad occidental "puede ser muy miserable a veces" y "desromantizar la versión idílica" que se tiene del norte global. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Prediabetes: causas, síntomas y tratamiento de una enfermedad que puede frenarse a tiempo

Esta patología es una señal de alarma del desarrollo de diabetes

Prediabetes: causas, síntomas y tratamiento de una enfermedad que puede frenarse a tiempo

Harald V, en imágenes: la vida del rey que dedicó más de tres décadas a Noruega

Repasamos en imágenes la trayectoria del monarca noruego, desde sus años como príncipe heredero hasta sus más de tres décadas al frente de la Corona

Harald V, en imágenes: la vida del rey que dedicó más de tres décadas a Noruega

Receta de scarpaccia, la tarta salada de calabacín típica de la cocina italiana

Esta tarta de calabacín típica de la Toscana destaca por su textura fina y muy crujiente y es perfecta como aperitivo y también como cena

Receta de scarpaccia, la tarta salada de calabacín típica de la cocina italiana

Precio del oro en España hoy viernes 28 de agosto: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

El valor del metal precioso se mantiene en constante cambio ante los diferentes movimientos que se registraron en el mercado

Precio del oro en España hoy viernes 28 de agosto: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

La Guardia Civil logra una de sus mayores incautaciones con más de 10.000 kilos de hachís encontrados “por tierra, mar y aire” junto a Portugal

Las autoridades han detenido a 10 personas e incautado nueve vehículos y tres armas de fuego

La Guardia Civil logra una de sus mayores incautaciones con más de 10.000 kilos de hachís encontrados “por tierra, mar y aire” junto a Portugal
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil logra una de sus mayores incautaciones con más de 10.000 kilos de hachís encontrados “por tierra, mar y aire” junto a Portugal

La Guardia Civil logra una de sus mayores incautaciones con más de 10.000 kilos de hachís encontrados “por tierra, mar y aire” junto a Portugal

Marlaska defiende la “estrecha colaboración” con Marruecos y cifra en 5.000 los migrantes que continúan en Ceuta

España y Portugal pactan la compra conjunta de vehículos tácticos militares VAMTAC

Crece la tensión en Ceuta: un centenar de personas trata de impedir el reparto de comida por parte de la Cruz Roja en la playa de El Trampolín

Filtración masiva de la inteligencia de Marruecos: Rabat niega la intrusión en sus sistemas y acusa a “compañías de seguros” y organismos sociales

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

España reforma la jubilación flexible: quiénes pueden cobrar un complemento de hasta el 25% sobre su pensión

Los despidos colectivos se disparan un 10% en un año y los ERE afectan a 9.759 trabajadores solo en junio

Los países ‘frugales’ exigen recortar cientos de miles de millones del presupuesto de la UE y ponen en el punto de mira las ayudas a la agricultura que recibe España

La gasolina y el gasoil se disparan en la operación retorno: llenar el depósito cuesta hasta 25 euros más que hace un año

DEPORTES

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Villarreal y Betis

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Villarreal y Betis

Sabah FK, el equipo que nació hace ocho años, ha conseguido clasificarse para la Champions y tiene un entrenador que salió de ‘¿Quién quiere ser millonario?’

Ilia Topuria ya tiene fecha de regreso al octógono tras el combate en la Casa Blanca: a final de año o principios de 2027

Todos los motivos del no del Atlético de Madrid al FC Barcelona en el caso Julián

La burbuja de la Premier League con el mercado de fichajes y un posible pinchazo que puede llevarse por delante a varios clubes