El peruano Ignacio Buse doblega a Juan Manuel Cerúndolo y está en semis de Winston-Salem

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Miami (EE.UU.), 27 ago (EFE).- El peruano Ignacio Buse alcanzó las semifinales del ATP 250 de Winston-Salem tras imponerse al argentino Juan Manuel Cerúndolo en un ajustado partido que tuvo que detenerse durante el primer set por la lluvia.

Buse, número 36 del mundo, se impuso a Cerúndolo (n.51) por 7-6(4), 4-6 y 6-2 en dos horas y 49 minutos de encuentro.

Fue un partido en el que los dos jugadores nunca terminaron de sentirse cómodos con su saque, lo que dio lugar a 25 oportunidades de quiebre.

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Buse convirtió 6 de las 14 bolas de rotura de las que dispuso, por el 5 de 11 de Cerúndolo.

Después de dos sets muy apretados en los que ambos jugadores intercambiaron varios 'breaks', el tenista peruano logró mantener su servicio a lo largo del tercero y romper en dos ocasiones a su rival para sellar su pase a semifinales.

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En esa instancia se medirá al francés Benjamin Bonzi (n.109), quien horas antes derrotó al neerlandés Botic Van De Zandschulp (n.71).

Será la primera semifinal para Buse en pista dura y la cuarta de su carrera en el circuito ATP. EFE