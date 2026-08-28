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El museo de Villena, cerrado 'sine die' mientras se investiga el robo del Tesoro

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Alicante, 28 ago (EFE).- El Museo de Villena (MUVI) permanece cerrado este viernes y sin fecha de reapertura, según han confirmado a EFE fuentes municipales, tras el asalto exprés cometido la madrugada de este jueves en el que al menos tres personas encapuchadas robaron gran parte del Tesoro de Villena, de la Edad de Bronce.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante continúa con la investigación del robo de uno de los conjuntos más valiosos de la Edad de Bronce en Europa, de incalculable valor patrimonial y tasado en unos 5 millones de euros.

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Fuentes cercanas a la investigación han informado a EFE de que las pesquisas apuntan a que tres encapuchados entraron en las instalaciones, según lo que han podido ver los agentes en las grabaciones de las cámaras de seguridad del complejo.

Por el momento se mantienen todas las líneas de investigación abiertas mientras que la mayor preocupación es qué pudiera pasar con las piezas robadas.

La primera alarma sonó a las 5:16 horas en el polideportivo de la localidad, a unos dos kilómetros del MUVI, pero los investigadores aún no han confirmado la relación de este hecho con el robo, según el alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán.

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Minutos después, a las 5:23 horas, llegó el aviso a la Guardia Civil de que la alarma en el museo había saltado, según el subdelegado del Gobierno en la provincia de Alicante, Manuel Pineda.

Fuentes cercanas a la investigación han informado a EFE de que los agentes llegaron sobre las 5:30 horas, observaron una de las cristaleras rotas, la que da a la fachada de la calle Madrid, y comprobaron que dentro habían robado una corona original y el tesoro.

Realizando batidas por la zona, un vecino alertó a los agentes de que dos vehículos le acababan de adelantar a gran velocidad por la A-31, la autovía que conecta Madrid con Alicante y vía principal de llegada a Villena, según las mismas fuentes.

El museo se mantuvo acordonado gran parte de la mañana del jueves y, al mediodía, brigadas municipales se encargaron de tapiar la ventana rota.

El conjunto de piezas del Tesoro de Villena fue descubierto por el arqueólogo José María Soler y sus colaboradores en 1963 y está compuesto por 66 piezas de distintos materiales, entre los que destaca el oro. Solo los objetos del material precioso alcanzan los casi 10 kilogramos de peso.

Consta de 11 cuencos de oro, 28 brazaletes de oro, dos recipientes o botellas de oro, tres recipientes de plata, objetos de hierro y oro y ámbar y oro o un brazalete de hierro.

Tras el robo solo han quedado tres vasijas de plata, un brazalete y gran parte de los adornos del bastón, así como una de las cuatro coronas, que “se les ha caído” a los ladrones, y la arracada, según el alcalde de Villena, que reconocía ante los medios, visiblemente afectado, que este suceso había conmocionado a la localidad. EFE

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