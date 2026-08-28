El IBEX 35 abre con una subida del 0,72 % y supera los 20.000 puntos atento a la Fed

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Madrid, 28 ago (EFE).- El principal índice de la Bolsa española, el IBEX 35, ha abierto la sesión de este viernes con un avance del 0,72 % que le permite superar los 20.000 puntos, perdidos en la pasada jornada, con el foco en la intervención del presidente de la Reserva Ferderal, Kevin Warsh, en Jackson Hole.

A las 9:00 horas española (7:00 GMT), el selectivo fijaba el inicio de la cotización en 20.024,3 puntos, un 0,72 % más que al cierre de ayer, cuando cayó por debajo de los 19.900 puntos. En lo que va de año, el parqué madrileño se revaloriza un 15,7 %.

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En el ámbito geopolítico no hay novedades sobre la posibilidad de que se retomen las negociaciones en Oriente Medio, lo cual sitúa el precio del barril de brent en los 88,97 dólares, un 0,81 % menos que al cierre de ayer. EFE

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