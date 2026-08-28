El Gobierno limita el uso del cobalto en los juguetes para adaptar la normativa europea

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Madrid, 28 ago (EFE).- El Gobierno ha modificado la norma sobre la seguridad de los juguetes con el fin de limitar el uso del cobalto únicamente en aquellos supuestos que no comprometan la seguridad infantil, tal y como establece directiva europea.

El cobalto y determinadas sales de este elemento se encuentran clasificadas como sustancias carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción (CMR) y están sujetas a estrictas limitaciones, permitiéndose su uso únicamente cuando se cumplan condiciones específicas previstas por la legislación europea.

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Con la orden que publica el BOE y que entra en vigor este sábado se incorpora al ordenamiento jurídico español la normativa europea que limita estrictamente su uso, que podrá utilizarse en componentes destinados a la conducción de corriente eléctrica, en juguetes y componentes de acero inoxidable como impureza en el níquel contenido en el acero inoxidable e incorporado en determinados imanes de neodimio siempre que estos no puedan ser tragados ni inhalados.

De esta forma, España adapta la normativa a fin de garantizar la plena armonización del ordenamiento jurídico español con las exigencias técnicas propias del mercado interior y asegurar un nivel elevado de protección de la salud de los consumidores, en particular de los niños.

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La orden incide en que la modificación no supone una autorización general del uso del cobalto en juguetes, sino que se limita estrictamente a los usos evaluados que se detallan, por lo que quedan excluidos otros usos no autorizados conforme a la normativa de la Unión Europea. EFE