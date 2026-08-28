Dos detenidos en el muelle de Alfau de Ceuta que pretendían embarcar de polizones

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Madrid, 28 ago (EFE).- La Guardia Civil detuvo este jueves a dos hombres de nacionalidad marroquí, de 19 y 32 años, tras una persecución en el muelle de Alfau de Ceuta, donde pretendían embarcar de polizones en un barco con destino a la península.

Fuentes policiales han indicado a EFE que los agentes les localizaron cuando intentaban entrar en zona restringida del muelle.

Al ser sorprendidos por los agentes se enfrentaron a ellos e iniciaron la huida, aunque posteriormente fueron detenidos.

Las mismas fuentes han indicado que en las últimas semanas la Guardia Civil ha trasladado a Algeciras (Cádiz) a 44 personas detenidas en Ceuta, a la espera de las decisiones judiciales.

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Los traslados se han efectuado en furgones del instituto armado en los ferrys que cruzan a la península desde la ciudad autónoma. EFE