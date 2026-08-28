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Caja Rural - Seguros RGA presenta a su quinto fichaje, el ciclista portugués Rafael Barbas

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Pamplona, 28 ago (EFE).- El equipo ciclista Caja Rural - Seguros RGA ha presentado su quinto fichaje para las dos próximas temporadas, el portugués Rafael Barbas, proveniente del conjunto Tavfer-Ovos Matinados, donde ha desarrollado toda su etapa en la categoría sub-23.

Continúa así con sus refuerzos para la próxima temporada, después de los anuncios de Daniel Cepa, Unai Iribar, el colombiano Santiago Umba y el uruguayo Eric Fagúndez, según la información facilitada por el equipo en un comunicado.

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Estudiante de Medicina en la Universidad de Salamanca, Rafael Barbas ha mostrado un gran potencial en montaña, que se ha visto reflejado en sus resultados en pruebas de la competición portuguesa y en las vueltas internacionales más relevantes del pelotón de su categoría.

Según el conjunto navarro, el portugués "ha mostrado una evolución y un crecimiento a lo largo de sus cuatro años en el escalón continental que le hacen acreedor de esta oportunidad".

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En su trayectoria figuran dos sextas posiciones en la Volta a Portugal do Futuro y la Ronde de l'Isard francesa; una décima en el Trofeo Joaquin Agostinho; y un decimoquinto puesto en la Volta a Portugal, segundo en la clasificación de los jóvenes.

Sobre su elección por fichar por Caja Rural - Seguros RGA, el ciclista explica que este le ofrece "la oportunidad" de dar el salto al nivel profesional al ser "uno de los mejores equipos ProTeam, que tiene uno de los mejores proyectos de crecimiento, con una base muy sólida y muchos años de experiencia".

Sobre sus capacidades técnicas, se define como un ciclista "completo", aunque destaca su trabajo en las subidas largas y los recorridos "duros y exigentes".

Entre sus metas para el próximo curso, el portugués señala su deseo por seguir evolucionando para ser un corredor "más constante", ayudar al equipo, aprender de ellos y aprovechar las oportunidades que se le presenten. EFE

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