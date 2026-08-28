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Burgos pide al Gobierno implicación en la búsqueda del empresario desaparecido en el mar

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Burgos, 28 ago (EFE).- El Ayuntamiento de Burgos ha reclamado al Gobierno que impulse la reactivación de la búsqueda del empresario burgalés Juan José Mutilba, que despareció en el mar en Italia el pasado día 18 al caer de su barco, y que se sume a los trabajos con sus propios medios.

La alcaldesa de la ciudad, Cristina Ayala, ha remitido sendas cartas a los ministros de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, e Interior, Fernando Grande-Marlaska, para solicitar la implicación activa del Gobierno después de que las autoridades italianas decidieran suspender este jueves la búsqueda, tras una semana de trabajos.

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Juan José Mutilba, que realizaba un viaje entre la costa de Sicilia (Italia) y Pilos (Grecia), acompañado de su mujer, cayó al mar el martes 18, según ha explicado la familia, tras seguramente resbalar con la sangre de un atún que acababa de pescar.

Su mujer permaneció a la deriva e incomunicada hasta el viernes pasado, cuando consiguió contactar con un amigo de la familia, que dio la voz de alarma a Salvamento Marítimo de España. La Guardia Costera italiana inició entonces la búsqueda, que se ha centrado a unas 150 millas de la costa siciliana.

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En una nota de prensa, el Ayuntamiento de Burgos señala que la decisión de las autoridades italianas de paralizar las labores de búsqueda ha generado una enorme preocupación en la ciudad y, especialmente, en la familia de Juan José Mutilba, que mantiene la esperanza de poder localizarlo.

Ayala, que se reunió con la familia este jueves, reclama al Gobierno que intensifique sus gestiones para favorecer la reactivación de la búsqueda y que ponga a disposición de las autoridades italianas todos aquellos medios y capacidades que puedan contribuir a incrementar las posibilidades de encontrar al empresario.

En las cartas dirigidas a Asuntos Exteriores e Interior, la alcaldesa solicita que refuercen de manera urgente los contactos con el Gobierno de Italia y con las autoridades responsables de la operación, con el objetivo de favorecer la reactivación de las labores de búsqueda y garantizar la máxima coordinación entre ambos países.

Asimismo, reclama que España se sume activamente a estos trabajos y que, dentro de las posibilidades del Estado, ponga a disposición de las autoridades italianas todos los medios y recursos que puedan contribuir a ampliar o reforzar la operación.

Ayala reconoce la complejidad de la operación y el esfuerzo realizado por las autoridades italianas, pero considera que "la paralización de los trabajos hace más necesaria que nunca la implicación de España para tratar de reactivar la búsqueda y reforzarla con todos los medios que estén a su alcance".

Desde el Ayuntamiento de Burgos se seguirá muy pendiente de la evolución de este caso y en contacto con la familia de Juan José Mutilba, a la que Cristina Ayala ha trasladado su apoyo, solidaridad y cercanía en estas circunstancias. EFE

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