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Baja de peligrosidad el incendio que afectó a un pinar en Burgos, ya estabilizado

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Burgos, 28 ago (EFE).- El incendio forestal declarado este miércoles en Salas de Bureba (Burgos), que azuzado por el viento pasó de zona agrícola a un pinar, ha rebajado su nivel de gravedad y se encuentra estabilizado, con cinco medios trabajando en el lugar, todos ellos terrestres.

La Consejería de Medio Ambiente y Energía rebajó de índice de gravedad potencial (IGR) 1 al mínimo 0 a última hora de la jornada de este jueves, tras una tarde de evolución favorable que permitió pasadas las 18:00 dar el fuego, cuyas causas están bajo investigación, por estabilizado.

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Los equipos de extinción estuvieron vigilando posibles reactivaciones, a consecuencia del viento, y cuando ya tuvieron seguridad de que no se producirían reactivaciones se acordó rebajar el nivel de peligrosidad, que se había activado ante la previsión de que el fuego afectase a una masa arbórea de más de 30 hectáreas.

Durante este miércoles, el operativo de incendios -que ha movilizado desde el inicio más de 40 medios, con seis aéreos- se centró en trazar una línea de seguridad con maquinaria pesada en la mayor parte del perímetro, así como en localizar los posibles puntos calientes para su eliminación y enfriamiento.

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El fuego se declaró este miércoles poco antes de las cuatro de la tarde, en terreno próximo a la carretera CL-633, hecho que también justificó la declaración del IGR 1. Pese a la intensidad del incendio, las llamas ni el humo tomaron en ningún momento la dirección de Cornudilla, el pueblo más próximo.

Por el momento se desconoce tanto la causa como la superficie afectada.EFE

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