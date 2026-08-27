Un incendio en la Devesa de El Saler de València obliga a hacer desalojos preventivos

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València, 27 ago (EFE).- Tres medios aéreos y seis dotaciones de bomberos municipales de València trabajan en la extinción de un incendio declarado en la Gola de Pujol, dentro de la Devesa de El Saler, un espacio protegido perteneciente al parque natural de la Albufera, que ha obligado a hacer ya desalojos preventivos.

La Policía Local ha desalojado de forma preventiva la torre 1 de viviendas de esa zona y el aparcamiento, y ha cortado de forma preventiva la carretera CV-500, que une este espacio natural con València, al tiempo que está controlando los accesos, ha informado el Ayuntamiento.

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Los bomberos han recibido un aviso por humo en la Gola de Pujol, una columna que era visible desde varios puntos, por lo que se han movilizado seis dotaciones y se han incorporado tres medios aéreos de la Generalitat.

Además, se han activado los cañones Sideinfo de El Saler de forma preventiva, una red hidráulica de alta presión que permite empapar la vegetación del perímetro en caso de incendio para evitar su propagación.

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La alcaldesa de València, María José Catalá, ha pedido, a través de un mensaje en su perfil de la red social X, que "nadie se acerque a la zona y que se sigan en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencias", al tiempo que ha solicitado la "máxima precaución para facilitar el trabajo de los equipos desplegados".

La primera teniente de alcalde y alcaldesa en funciones, María José Ferrer San Segundo, y el concejal de Emergencias, Juan Carlos Caballero, se han desplazado al Puesto de Mando Avanzado (PMA) del incendio, ubicado en el parque de bomberos de El Saler.

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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este jueves, entre las 12.00 y las 20.00 horas, el aviso amarillo (peligro bajo) en todo el litoral de Valencia por altas temperaturas, con máximas que pueden alcanzar los 36 grados, debido, principalmente, al viento de poniente. EFE