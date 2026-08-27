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Torres comparece hoy en el Congreso para explicar su papel como "mando único" en Ceuta y los recursos disponibles

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El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, comparecerá este jueves en sesión extraordinaria ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Seguridad Nacional del Congreso para dar cuenta de su papel como responsable del 'mando único' para gestionar la crisis migratoria en Ceuta, con el objetivo de reforzar la coordinación entre las distintas autoridades y administraciones implicadas.

La decisión del Gobierno llegó este martes tras la reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional presidida por Pedro Sánchez después de la entrada a finales de julio de más de 80.000 migrantes desde Marruecos a la ciudad autónoma.

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La nueva autoridad funcional está acompañada de un órgano colegiado en el que estarán representados el Gobierno de Ceuta, con su presidente, Juan Jesús Vivas; la Delegación del Gobierno; el Centro Nacional de Inteligencia (CNI); el Departamento de Seguridad Nacional y once ministerios implicados en la gestión de la crisis. El Ejecutivo ha defendido que la situación ha entrado en una "nueva fase" que requiere reforzar la coordinación entre las administraciones.

El Gobierno ha fijado como prioridad en esta nueva etapa la "devolución y repatriación" de los migrantes que permanecen en España, tanto mayores como menores de edad, respetando el ordenamiento jurídico y los derechos humanos. Torres explicó este martes que entre el 90% y el 95% de las más de 70.000 personas que entraron en Ceuta regresaron a Marruecos en las primeras 24 o 48 horas.

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LISTADO DE RECURSOS E INSTALACIONES

Además, el ministro explicará en el Congreso los recursos e instalaciones disponibles para afrontar la crisis, contenido en el real decreto de Declaración de Recursos a emplear en la situación de interés para la seguridad nacional en la ciudad de Ceuta, en aplicación de la Ley 36/2015 de Seguridad Nacional.

Tras la primera reunión este martes en Ceuta entre Torres y Vivas, ambos acordaron que los espacios que se habiliten para albergar a los migrantes se determinarán "desde el consenso" y que el listado contemplado constituye una "propuesta de máximos modificable y flexible".

Además, Torres ha presidido este miércoles la primera reunión del Comité de Situación para la gestión de la crisis, con la participación de Vivas, representantes de los ministerios que integran el órgano colegiado y la Delegación del Gobierno. El ministro ha defendido que el objetivo de esta nueva fase es recuperar cuanto antes la "normalidad" existente en Ceuta antes de la entrada masiva de migrantes y ha reclamado colaboración entre las distintas administraciones.

En la comparecencia, el ministro anunció que el Gobierno retirará los polideportivos de Ceuta como centros de acogida de migrantes y habilitará nuevos espacios. "Hemos visitado otros espacios y, por tanto, los polideportivos van a salir de ese real decreto en su próxima actualización y se van a incluir otros espacios", aseguró Torres en rueda de prensa.

BOLAÑOS Y LA FUNCIONARIA QUE ADELANTÓ DATOS DE MIGRANTES

En la misma comisión mixta, pero antes que Torres, comparecerá el titular de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, para informar de los refuerzos de personal desplegados en Ceuta para tramitar los expedientes. Principalmente se trata de fiscales, abogados de oficio y forenses para identificar los cuerpos de los migrantes fallecidos.

Pero además, el PP tiene reclamada la comparecencia del director de Gabinete de Presidencia del Gobierno, Diego Rubio, para que informe del cese de la funcionaria del departamento de Seguridad Nacional que publicó los primeros datos de entrada ilegal de migrantes en la crisis de Ceuta del pasado jueves.

En las primeras 24 horas de la entrada masiva de migrantes, el Gobierno evitó dar cifras por canales oficiales de cuántas personas habían ingresado irregularmente en territorio nacional, pero la web de Seguridad Nacional se adelantó y el viernes por la mañana publicó una primera cifra de 49.000 personas llegadas a Ceuta en un solo día.

Ese mensaje de la web del DSN, que encabeza la general Loreto Gutiérrez Hurtado y que se encuadra en el gabinete de la Presidencia del Gobierno, fue la primera cifra que salía desde el Ejecutivo y elevaba la magnitud de la crisis a una categoría inédita, muy superior a la de mayo de 2021, en la que accedieron a Ceuta unas 10.000 personas en unas 48 horas.

La publicación fue borrada después y, ya sobre las 14 horas de ese viernes, el Gobierno hizo público su primer balance oficial, hablando de 50.000 personas, similar a la que se había adelantado en la web de Seguridad Nacional.

El Gobierno reconoció que la funcionaria encargada de la página web del Departamento de Seguridad Nacional había sido cesada por pérdida de confianza, alegando que publicó una información "no verificada" sobre un asunto tan sensible.

Es previsible que el PP aproveche la presencia de Bolaños para sacar este tema, pues sospecha que la funcionaria fue "destituida por hacer bien su trabajo" y considera que el Gobierno "tiene miedo" a "la verdad".

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EuropaPress

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