Swedberg: "El vestuario está triste, ha sido un partido duro"

Guardar

Vigo, 27 ago (EFE).- El extremo sueco Williot Swedberg no escondió su decepción por haber arrancado la temporada con una derrota ante Osasuna en el primer partido en Balaídos.

“El vestuario está triste, ha sido un partido duro. En la primera parte el partido ha estado bastante igualado, nosotros teníamos un buen control, pero después de la roja todo se nos complicó porque jugar con un futbolista menos es muy difícil”, comentó.

PUBLICIDAD

Swedberg, una de las novedades en el once de Claudio Giráldez, no quiso profundizar en la actuación arbitral porque “unas veces nos pasa a nosotros y otras al rival”, por eso prefiere centrarse en el duelo del domingo contra el Athletic.

“Ahora es importante cambiar el foco, dejar de pensar en este partido y centrarse en el siguiente porque ganar al Athletic nos vendrá muy bien”, manifestó. EFE

PUBLICIDAD

dmg/asc