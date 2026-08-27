Suerte esquiva para el Villarreal: de nuevo ante cuatro campeones

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Vila-real (Castellón), 27 ago (EFE).- La fortuna tampoco le sonrió al Villarreal en el sorteo de la Liga de Campeones de esta temporada y, al igual que le sucedió la pasada campaña, ha quedado emparejado con cuatro campeones de la competición, como son el PSG, el Liverpool, el Manchester United y el Borussia Dortmund, mientras que el resto de rivales en la fase liga son el Nápoles, Fenerbahce, Sabah y Slavia Praga.

El conjunto castellonense, que por primera vez en su historia jugará dos temporadas seguidas en la Liga de Campeones, tenía una especial ilusión en esta competición, tras el varapalo de la pasada campaña, en la que no fue capaz de ganar ninguno de sus ocho partidos, solo sumó un punto y quedó eliminado en la fase inicial en la que jugó contra campepnes de la competición como el Manchester City, Juventus, Borussia Dortmund y Ajax.

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Esta campaña, el Villarreal se medirá a 'viejos conocidos' aunque la gran novedad será recibir en La Cerámica al actual campeón, el Paris Saint Germain, equipo al que no se ha enfrentado de forma oficial.

Tampoco se han enfrentado nunca a Fenerbahce y Shaba de Azerbayán, al primero de los cuales visitará en Estambul, mientras que al segundo lo recibirá en el estadio castellonense.

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Destaca el nuevo enfrentamiento en casa con el Manchester United, un rival al que ya se ha enfrentado en siete partidos, con tres de rondas y fase de grupos de Liga de Campeones en las temporadas 05-06, 08-09 y 20-21 y una final de Europa League de 2020. Con un cómputo de cinco empates y dos derrotas, aunque ganando ante los ingleses el título de la Liga Europa en la tanda de penaltis.

Otro de los rivales a los que ya se ha enfrentado es el Liverpool, con el que perdió la semifinal de la Liga Europa de la temporada 15-16 y la semifinal de la Liga de Campeones de la 20-21.

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El Nápoles ha sido rival del Villarreal en cuatro ocasiones anteriormente, enfrentándose dos veces en la Liga Europa de las temporadas 2010-11 y 2015-16, clasificándose los amarillos en ambas rondas, y una vez en Liga de Campeones de la temporada 11-12, en la que los italianos ganaron los dos partidos de la fase de grupos.

Con el Dortmund también quedó emparejado la pasada temporada y los castellonenses cayeron derrotados en Alemania, donde volverán a jugar en esta edición, por 4-1 en el primer enfrentamiento entre ambos conjuntos.

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Para acabar, el Villarreal también se ha enfrentado al Slavia de Praga en la fase de grupos de la Liga Europa de la campaña 2017-18, empatando en Vila-real y ganando en Praga, donde de nuevo jugarán esta campaña. EFE

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