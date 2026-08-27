Sinner visita a la 'Juve' durante un entrenamiento y charla con Spalletti

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Roma, 27 ago (EFE).- El tenista italiano Jannik Sinner, número uno del mundo, visitó este jueves al Juventus durante un entrenamiento del equipo en Turín (norte de Italia), donde fue recibido entre aplausos y abrazos por los jugadores, y aprovechó la visita para conversar con el entrenador, Luciano Spalleti.

Spalletti elogió la capacidad del tenista, que se bajó hace una semana del Abierto de Estados Unidos por lesión, para superar los momentos complicados durante los partidos.

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"Nadie sabe remontar las dificultades del partido como tú", le dijo Spalletti al tenista italiano, según imágenes difundidas por el club en redes sociales.

Sinner, por su parte, destacó la presión que afrontan los deportistas y la importancia de las decisiones que se toman durante la competición.

"El resultado es una consecuencia de las decisiones que tomas en la pista, siempre hay presión", respondió.

El encuentro se produjo en las instalaciones del Juventus en Turín, donde el equipo continúa con su preparación. EFE