Sin control el incendio de El Saler, pulmón verde de València, tras quemar 31 hectáreas

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València, 27 ago (EFE).- El incendio forestal que ha comenzado sobre las 13 horas de este jueves en la Devesa de El Saler (Valencia) y que ha llevado a evacuar la pedanía y de los cámpines cercanos como medida preventiva sigue esta noche sin control tras quemar 31,38 hectáreas, cifra inferior a las 48 hectáreas de la estimación inicial.

Un total de 12 medios aéreos -que se han retirado al ocaso-, 40 medios terrestres, 250 profesionales y un pelotón de la Unidad Militar de Emergencias se han desplegado para atajar el incendio en este pulmón verde de València situado en el Parque Natural de La Albufera, cuyas causas no se han precisado de momento.

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La pedanía de El Saler, la torre 1 de apartamentos de la Gola de Pujol, el Centro de Recuperación de Fauna y los cámpines de la zona han sido evacuados por prevención y esta noche no se podrá regresar porque el incendio sigue con llama, ha indicado el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, tras la reunión del Cecopi de esta noche.

Unas 120 personas han sido trasladadas en autobuses de la EMT a los dos espacios habilitados en València para acogerlas, L'Alqueria del Basket de València y la Fonteta, donde hay esta noche un centenar de personas, aunque todavía siguen llegando algunas y se va a trasladar a las familias con menores o personas con movilidad reducida a lugares más cómodos, ha indicado la alcaldesa, María José Catalá.

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El incendio afecta al "pulmón verde de la ciudad de València", ha destacado Catalá, quien ha asegurado que hoy todos los valencianos "están tristes" al ver arder un espacio que es "emocionalmente, medioambientalmente y sentimentalmente muy importante", y ha anunciado que ya se estudia un plan de reforestación.

En la ciudad de València, a unos doce kilómetros de esta pedanía ubicada al sur de la ciudad, y su área metropolitana durante toda la tarde se ha percibido un fuerte olor a humo y el cielo se ha visto enturbiado por el incendio que se ha iniciado en la zona de la Gola de Pujol y cuya extinción se ha visto complicada por los cambios del viento.

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De hecho, aunque en un primer momento la evolución del fuego era buena -solo se había evacuado a 30 personas de una torre de viviendas, desalojado una playa cercana y pedido a la población que se confinara cerrando ventanas y puertas para no respirar el humo-, a las 16:42 horas se ha activado el nivel 2 de preemergencia.

El cambio del viento, que ha virado repentinamente y en lugar de ir hacia el mar se ha dirigido hacia el casco urbano, ha llevado a establecer la situación de preemergencia que se activa cuando la evolución de un incendio forestal puede afectar gravemente a la población y a bienes de naturaleza no forestal, lo que exige la adopción inmediata de medidas de protección y socorro.

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La Generalitat ha enviado a las 17:20 horas un Es-Alert en el que ha ordenado la evacuación de la población tanto del núcleo urbano de El Saler como de los cámpines cercanos, una decisión que las autoridades han insistido en que se tomaba por prevención y en que se ha desarrollado de forma rápida y tranquila.

Permanecen cortadas al tráfico la CV-500, que une este espacio natural con València, y la CV-421, y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé ha anunciado que se va a reforzar la presencia de la Guardia Civil en El Saler para garantizara los vecinos que sus casas están protegidas aunque ellos no estén.

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A lo largo de la tarde los servicios de emergencia han estado pendientes de los cambios del viento para organizar la estrategia de la extinción de un fuego que no ha llegado al casco urbano. La previsión es que con la luz del día se reincorporen los medios aéreos. EFE

(foto) (vídeo)