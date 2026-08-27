Raúl Moro entra en la convocatoria de Osasuna para Vigo pese a sus problemas físicos

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Pamplona, 27 ago (EFE).- El extremo de Osasuna Raúl Moro entra en la convocatoria para medirse al Celta de Vigo en una lista de 24 jugadores en la que también está Asier Bonel como novedad respecto al pasado lunes.

El extremo arrastra molestias en la rodilla tras recibir un golpe ante el Levante, pero Luis Miguel Ramis cuenta con él para el duelo de esta noche ante el Celta en Balaídos (20.30 horas). Osasuna desplaza a 24 jugadores a Vigo, con Asier Bonel como novedad respecto a la lista del pasado lunes.

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La principal noticia de la lista es la presencia de Raúl Moro, pese a los problemas físicos que arrastra tras un golpe en la rodilla. El extremo forma parte de la convocatoria y estará a disposición del técnico para el encuentro, aunque se desconoce cuántos minutos.

La otra novedad respecto a la citación del pasado lunes es Asier Bonel, que entra en la lista para el compromiso ante el conjunto gallego.

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La convocatoria está integrada por los siguientes futbolistas: Herrera, Aitor Fernández, Rafa Fernández, Herrando, Rico, Boyomo, Bretones, Catena, Arguibide, Santos, Torró, Moncayola, Iker Muñoz, Aimar, Rubén García, Moi Gómez, Mauro, Osambela, Raúl, Kike Barja, Budimir, Moro, Dubasin y Asier Bonel. EFE

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