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Ramis: "Son tres puntos muy importantes, nos darán tranquilidad

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Vigo, 27 ago (EFE).- El entrenador de Osasuna, Luis Miguel Ramis, destacó este jueves, tras el triunfo ante el Celta en Vigo (1-2), la importancia de arrancar la temporada con una victoria en el primer duelo lejos del Sadar.

“Numéricamente los tres puntos son muy importantes, y más ahora porque nos darán tranquilidad. Lo que da más confianza y tranquilidad son los resultados, por eso esta victoria es muy importante”, indicó el técnico rojillo, que incidió en la trascendencia de sumar este triunfo en Balaídos.

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“Antes del partido he hablado con los jugadores de que era importante tener la sensación de que fuera de casa también podemos competir con poderío, que podemos mirarle a la cara a todos los rivales. Este equipo es capaz de hacerlo, y la tendencia del estrés de la temporada pasada tenía a los chicos un poco más encogidos”, señaló

Admitió que la expulsión de Marcos Alonso fue determinante porque les ayudó a ser “más atrevidos, a dominar y sentirnos un poco más fuertes”, y consideró justa la victoria porque “hemos jugado con mucha personalidad y mucha madurez”. EFE

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dmg/asc

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