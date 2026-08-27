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Nerea Hermosa y Helena Pueyo sueñan con el oro en el Mundial

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Redacción deportes, 27 ago (EFE).- Las internacionales españolas Nerea Hermosa y Helena Pueyo afrontan con ilusión y buenas sensaciones el Mundial femenino de baloncesto que se disputará en Berlín del 4 al 13 de septiembre y coinciden en destacar la unión del grupo y el objetivo de luchar por el oro.

Antes de partir al Mundial, la selección española de baloncesto acaba su gira de preparación 'Volvemos a soñar' en el Pabellón Príncipe Felipe, en Zaragoza, contra Malí y China el último fin de semana de agosto.

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Hermosa, jugadora del Casademont Zaragoza, aseguró estar “muy contenta de estar aquí en Zaragoza". "Estoy emocionada de que esté aquí todo Zaragoza viéndonos jugar y con buenas sensaciones después de un año difícil”. La pívot destacó el buen ambiente durante la preparación y afirmó que “el equipo está unido” después de varias semanas de entrenamientos y trabajo.

La vitoriana también valoró especialmente poder disputar los partidos en casa. “Yo, que juego aquí en el Casademont Zaragoza, me hace ilusión que sean aquí los partidos y que me vean con esta camiseta”, señaló Hermosa, que considera que la experiencia también le ayudará a afrontar mejor la pretemporada con su equipo.

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Además, agradeció el apoyo recibido: “Volver aquí y ver que todo el mundo quiere que estés bien y te ayuda a coger esa confianza y te valora como jugadora, estoy súper contenta”.

Por su parte, la mallorquina aseguró que el equipo llega al campeonato “con muchísimas ganas” y que esta fase de la preparación es “la parte que motiva un poco más después de tanto tiempo entrenando”. La internacional destacó los amistosos ante selecciones de primer nivel, ya que “nos ayuda mucho al equipo” y permite afinar detalles y mejorar la conexión entre las jugadoras.

Pueyo también se mostró satisfecha con su regreso después de la lesión. “Era un objetivo para mí el Mundial y estar bien después de la lesión y cómoda”, explicó, antes de confirmar que no ha tenido molestias. La jugadora afronta el campeonato con la máxima ambición: “Vamos a por todas, España siempre sueña con el oro y no vemos otra cosa. Este grupo es especial y podemos conseguir muchas cosas”.

Las dos internacionales esperan además el respaldo de la afición en Zaragoza. Hermosa confía en que la afición local “seguro que da la talla”, mientras que Pueyo espera “el ambiente de siempre” y el apoyo de la "marea roja. La jugadora reconoce que alcanzar la fase final sería “un orgullo y un sueño”, aunque insiste en que España debe centrarse en sí misma, especialmente ante rivales como Malí, y aprovechar cada entrenamiento para seguir creando conexiones dentro del equipo. EFE

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