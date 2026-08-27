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Narbona replica a Page que serán expulsados todos los migrantes que "de acuerdo con la legislación puedan ser devueltos"

27/08/2026 La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, durante la mesa redonda sobre la postura de la Unión Europea ante la emergencia climática, en el Palacio de la Magdalena, a 27 de agosto de 2026, en Santander, Cantabria (España). El encuentro se enmarca dentro del curso de verano '¿Quo vadis Europa?', dirigido por el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). POLITICA Juanma Serrano - Europa Press
27/08/2026 La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, durante la mesa redonda sobre la postura de la Unión Europea ante la emergencia climática, en el Palacio de la Magdalena, a 27 de agosto de 2026, en Santander, Cantabria (España). El encuentro se enmarca dentro del curso de verano '¿Quo vadis Europa?', dirigido por el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). POLITICA Juanma Serrano - Europa Press
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La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, cuestionada por las declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, en las que reclamaba a Moncloa "cumplir con la palabra que ha dado" y "devolver a todos a los que han entrado ilegalmente", le ha replicado que "volverán todos los que, de acuerdo con la legislación europea y española, puedan ser devueltos".

"El presidente Page sabe que las devoluciones tienen, en todo caso, que ajustarse a la legalidad vigente", ha señalado Narbona, que, por ejemplo, ha subrayado que tiene que "atenderse" lo que dice la normativa en relación a los menores no acompañados.

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También ha indicado que, entre los migrantes que entraron en Ceuta de forma irregular, hay algunos que proceden del África Subsahariana y que "pueden ser beneficiados por la legislación sobre asilo".

En sus declaraciones a la prensa en Santander, la presidenta del PSOE ha señalado que la "prioridad" del Gobierno está ahora en el mando único "para coordinar lo mejor posible todas las ayudas que hay que dar a la población ceutí y, por supuesto, garantizar los derechos a las personas que han llegado en unas condiciones muy excepcionales".

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VERSIONES COMPATIBLES

La presidenta de los socialistas ve "compatibles" las versiones aportadas por los ministros Margarita Robles (Defensa) y Fernando Grande-Marlaska (Interior) sobre las informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) previos a la llegada masiva de migrantes a Ceuta.

Cuestionada por las versiones de Robles y Marlaska sobre si había informes previos del CNI o no que atisbaran o pudieran alertar sobre la posibilidad de una llegada masiva de migrantes a Ceuta como la que se produjo, Narbona cree que se "puede considerar que ambas declaraciones de los ministros son compatibles".

"Ciertamente, una cosa es decir 'están entrando más personas' --en verano siempre hay una entrada mayor porque las condiciones del mar lo favorecen-- y otra cosa es que en esa información que llegó al Gobierno no se entrara en un detalle mayor que pudiera alarmar de manera más ajustada a lo que luego sucedió", ha matizado Narbona.

Para la presidenta del PSOE y exministra, en estos momentos, lo que es "fundamental" es que se lleve a cabo la investigación sobre el origen de la entrada masiva de migrantes de forma irregular ocurrida los días 30 y 31 de julio para determinar "quién ha estado detrás; cómo se ha producido y cómo ha podido afectar a tantos miles de personas para que se saquen las consecuencias razonables".

ACTITUD DE ESPAÑA CON MARRUECOS.

Por otra parte, y cuestionada acerca de si ve "blanda" la actitud del Gobierno de Pedro Sánchez con el de Marruecos, la socialista ha señalado que el Ejecutivo central "está intentando que la colaboración" del país alahuita sea "la máxima posible, precisamente para que lo que ha sucedido en Ceuta dentro de unos meses sea un mal sueño y salgamos de la situación actual" tras lo ocurrido.

Narbona ha señalado que Marruecos "es un vecino con el que tenemos que poder entendernos en muchos temas, no solamente en este, en muchos otros temas". "Es una relación estratégica de largo alcance", ha añadido.

La socialista ha realizado estas declaraciones, a preguntas de los medios de comunicación, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), donde este jueves ha intervenido en el curso '¿Quo vadis Europa?' que dirige el exministro y ex Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell.

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