Meseguer termina su etapa como jugador del Real Valladolid

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Valladolid, 27 ago (EFE).- Víctor Meseguer finaliza, después de tres años, su etapa como jugador del Real Valladolid, al haber rescindido su contrato, que le vinculaba al club hasta 2029, tal y como ha confirmado este jueves la entidad a través de su página web.

Meseguer llegó al equipo vallisoletano en el verano de 2023 procedente del Granada CF, y contribuyó de manera decisiva al ascenso a Primera en ese curso.

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En el enero de 2025, salió cedido al Real Racing Club, y la pasada campaña regresó al Real Valladolid, con el que ha disputado un total de 80 partidos y ha marcado 13 goles.

Su salida se hacía necesaria, puesto que con los nuevos fichajes, el centro del campo del equipo blanquivioleta estaba demasiado saturado, y además contribuirá a una mejor salud de las arcas del club, ya que su ficha era demasiado elevada. EFE

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