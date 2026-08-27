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Marta García y Jaël Bestué, terceras en Zúrich

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Redacción deportes, 27 ago (EFE).- La palentina Marta García, medallista de plata en 5.000 metros en los últimos Europeos de Birmingham (Reino Unido), finalizó con 4:03.86 tercera los 1.500 de la Liga Diamante de Zúrich (Suiza), mismo registro que la velocista barcelonesa Jaël Bestué en los 200 metros con 22.74.

Marta García está completando un final de temporada excelente como demuestran sus resultados. Hace solo dieciséis días subió al podio de Birmingham para recoger una plata y, tras ser novena en una carrera de mucho nivel en los 5.000 metros de la Liga Diamante de Silesia (Polonia), su última presencia sobre la pista ha sido en Zúrich con un tercer puesto en los 1.500 de la mítica Weltklasse con 4:03.86, mejor marca de la temporada en la distancia y su segunda mejor de siempre.

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La victoria fue para la italiana Ludovica Cavalli con 4:03.27 y la segunda plaza para la estadounidense Heather McLean con 4:03.57.

También finalizó tercera, pero en 200 metros, la velocista barcelonesa Jäel Bestué, integrante del relevo mixto 4x100 que se llevó el bronce en los Europeos de Birmingham, en los que a nivel individual concluyó séptima en la final de esos 200.

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Con un crono de 22.74, Bestué solo quedó por detrás de la suiza Fabienne Hoenke con 22.53 y la australiana Torrie Lewis con 22.66.

En los 110 metros vallas hubo doble representación española con el valenciano Quique Llopis y el navarro Asier Martínez, que volvieron a competir tras el sinsabor del Europeo de Birmingham, en el que no pudieron llegar a la final.

Llopis fue cuarto con 13.35 y Asier Martínez octavo con 13.49, en una carrera que se adjudicó el suizo Jason Joseph, vigente campeón europeo, con 13.11, marca de la temporada.

En los 800 metros, el cántabro Mohamed Attaoui se retiró de la carrera que ganó el keniano Emmanuel Wanyonyi con 1:41.76, mejor marca mundial del año, y en longitud Lester Lescay, con un mejor salto de 7,85 metros, finalizó octavo un concurso que se llevó el griego Miltiadis Tentoglou con 8,45. EFE

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