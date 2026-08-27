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Marc Márquez no se quiere sentir favorito, pero dice que tiene que "sacar el máximo"

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Redacción deportes, 27 ago (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), que ha logrado la victoria hasta en siete ocasiones en MotoGP en el circuito Motorland de Alcañiz, no se quiere sentir favorito por ese motivo, aunque sí que tiene que "sacar el máximo".

"No es una cuestión de blanco y negro, porque quedan muchas carreras, muchas situaciones diferentes que se van a vivir en el campeonato", reconoce sincero Marc Márquez, quien destaca que "si queremos tener mínima opción de luchar por el título, en los circuitos teóricamente favorables, toca sacar el máximo".

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"Sacar el máximo es intentar estar, gestionar la situación de la mejor manera para luchar mínimo por ese podio y si se puede, por la victoria", comenta el nueve veces campeón del mundo de motociclismo.

Marc Márquez ha asegurado que si quiere luchar por victorias "tengo que tener todo muy calculado, porque donde no me llegue el físico, pues me tiene que llegar la mente".

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"En Silverstone afronté un fin de semana para atacar desde el viernes, más agresivo, pero vi que no, que no estoy listo aún, así que toca volver a gestionar e intentar llegar fresco los domingos", insiste.

Entre los aspirantes, además de las Aprilia, Marc Márquez ha asegurado que mete a su hermano Álex y a Fabio Di Giannantonio, que "son los dos que en Silverstone iban más rápidos que yo".

"No solo hay pilotos Aprilia, sino también los pilotos Ducati, pues se está demostrando que nuestra moto está cerca y, en algunos circuitos, por encima, y en otros por debajo, pero yo creo que a 22 carreras tenemos una moto competitiva para sacarle el ciento por ciento y luchar contra las Aprilia", afirma convencido Marc Márquez.

Sobre su recuperación del hombro explica que "un piloto siempre espera más, pero está yendo bien, al menos no me falla inesperadamente el brazo, que ya es mucho".

"Noto que se cansa, pero no hay la desconexión que había a principio de temporada, que me hacía caer y puedo ir más tranquilo y más constante encima de la moto", continúa sobre la lesión. EFE

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