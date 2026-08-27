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Madrid se opone a debatir la posible derivación de menores migrantes llegados a Ceuta

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Madrid, 27 ago (EFE).- La Comunidad de Madrid se opone a debatir en la conferencia sectorial de Juventud e Infancia que se celebra este jueves la atención y posible derivación a otras regiones de los menores migrantes llegados a Ceuta tras la crisis migratoria de finales de julio.

Así lo ha manifestado a los medios antes de entrar a la reunión la consejera madrileña de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila-Ponce de León, quien ha expresado la postura del gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso.

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La consejera ha explicado que la Comunidad se negará a "cualquier tipo de reparto", al defender que "todos los menores que se encuentran en Ceuta en este momento" deben retornar con sus familias.

El Gobierno cifra en 1.500 los menores identificados hasta el momento en Ceuta y trabaja en un plan para el traslado urgente de 500 niñas a otras comunidades autónomas.

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La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, preside este jueves una conferencia sectorial con las comunidades para aprobar la transferencia de 25 millones de euros a Ceuta para la atención a los menores, si bien se incluyó asimismo un punto informativo sobre la situación de la infancia migrante en la ciudad autónoma que deberá ser votado por las comunidades.

Las gobernadas por el PP ya se opusieron a debatir este asunto en la conferencia sectorial y este jueves el Gobierno madrileño hará lo mismo, al considerar que el Ejecutivo ha incluido este punto "de forma irregular".

La consejera madrileña, que ha señalado que acude a la sectorial "exclusivamente en apoyo" a la ciudad autónoma, ha indicado que es el Gobierno quien tiene que solucionar un "problema" que "ha creado" por "no proteger las fronteras" y le ha exigido "que actúe", ponga "más medios al servicio de Ceuta y todas las comunidades autónomas que reciben llegadas masivas de inmigrantes de forma irregular".

A la reunión no han acudido ni Extremadura, ni Aragón ni Castilla y León, donde Vox tiene las competencias de Infancia. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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