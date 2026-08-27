Los evacuados de El Saler no podrán volver esta noche porque sigue activo el incendio

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València, 27 ago (EFE).- Las personas desalojadas este jueves en la pedanía de El Saler (Valencia) y los cámpines de la zona por el incendio forestal que, según la última estimación, ha quemado 31,38 hectáreas en un perímetro de 4,21 kilómetros, no podrán regresar esta noche debido a que sigue activo el fuego.

Así lo ha señalado el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, tras la reunión de Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), quien ha indicado que esta noche trabajan en la extinción de este fuego en el parque natural de La Albufera 250 profesionales, una vez se han retirado con el ocaso los 12 medios aéreos.

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Como medida preventiva, durante la tarde se ha evacuado la pedanía de El Saler, la torre 1 de apartamentos de la Gola de Pujol, el Centro de Recuperación de Fauna y los cámpines de El Saler, y ha explicado que mucha gente se ha ido con sus propios vehículos, mientras que quienes lo han necesitado y no tienen alojamiento han sido trasladados a La Fonteta, donde la Cruz Roja les asiste. EFE