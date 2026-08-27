La Región de Murcia respalda dotar con 25 millones a Ceuta y critica la "dejación de funciones" del Gobierno central

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El Gobierno de la Región de Murcia ha expresado su "rotundo apoyo" a Ceuta ante la situación de "absoluta indefensión y desamparo" que padece, a su juicio, por la "dejación de funciones del Ejecutivo central", y ha votado a favor de transferirle una partida de 25 millones de euros para afrontar las consecuencias de la crisis migratoria.

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, ha respaldado esta aportación durante la celebración de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, donde ha advertido de que la financiación aprobada por el Gobierno de España resulta "insuficiente y no puede garantizar la acogida digna de los menores", según ha informado la Comunidad.

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Durante su intervención, Ruiz ha exigido a la Administración central que "asuma ya el control de una situación que se le ha ido de las manos en Ceuta", al tiempo que ha alertado de que la crisis "se ha agravado también en la Región de Murcia, donde la llegada de embarcaciones con inmigrantes a bordo es constante, poniendo a prueba los recursos disponibles, que se encuentran al límite".

En este sentido, ha apuntado que en lo que va de año "son ya más de 500 los menores que han llegado a las costas murcianas por esta vía".

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Asimismo, la titular de Política Social ha reclamado al Ejecutivo de la Nación que cumpla el compromiso asumido por los ministerios de Política Territorial, Interior y Asuntos Exteriores para "devolver a los menores con sus familias o que asuma el sistema de protección marroquí la tutela de esos niños y niñas, tal y como ha reclamado el propio país".

Además, ha remarcado que el artículo 35 de la Ley Orgánica de Extranjería establece como prioridad "trabajar con los menores para reagruparlos con sus familias", una premisa que, según ha añadido, coincide con las directrices de la Unión Europea para la devolución de los menores a sus países de origen.

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