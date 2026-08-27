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La investigación del incendio de Riglos abre pieza separada y secreta a petición policial

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Huesca, 27 ago (EFE).– La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Jaca ha acordado abrir una pieza separada y secreta dentro de la investigación por el incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca), a petición del Grupo EMUME de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil, según consta en una resolución a la que ha tenido acceso EFE.

La providencia, fechada el 21 de agosto y firmada por la magistrada Silvia Martín Jiménez, acuerda la apertura de esta pieza separada con carácter secreto por disposición legal dentro de las diligencias previas que instruye el juzgado.

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La resolución señala expresamente que la medida se adopta a la vista de lo solicitado por el grupo de EMUME de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil y establece el secreto de las actuaciones en esta nueva pieza.

El auto no detalla el contenido de las diligencias que se practicarán en ella ni las actuaciones concretas solicitadas por los investigadores, al quedar sometidas al secreto por disposición legal de Investigación Tecnológica Limitativa de Derechos Fundamentales.

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La apertura de esta pieza separada y secreta se suma a las diligencias que se siguen para esclarecer el origen del fuego y determinar las responsabilidades penales y supone que determinadas diligencias de la investigación pasan a tramitarse en un expediente independiente dentro del procedimiento principal y bajo reserva.

De modo que su contenido queda limitado a las partes y personas autorizadas mientras se practican las actuaciones acordadas, especialmente cuando pueden afectar a derechos fundamentales.

Esta decisión se produce en el marco de la investigación judicial abierta por el incendio de Las Peñas de Riglos, que quemó más de 14.500 hectáreas y obligó a desalojar a más de mil personas en varios municipios de la zona, y por el que fue detenido un hombre que posteriormente fue puesto en libertad provisional. EFE

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