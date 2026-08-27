Hoy será noticia. Viernes, 28 de agosto

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Sánchez preside el Comité Especializado sobre Ceuta con once de sus ministros

Madrid (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside este viernes una reunión del Comité Especializado sobre Ceuta con la participación de once ministros, en una jornada en la que comparecen en el Congreso los titulares de Interior, Exteriores e Inclusión y Seguridad Social para dar cuenta de su gestión en la crisis.

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Según la agenda del Gobierno, Sánchez preside a las 9:30 horas en el Palacio de la Moncloa la reunión a la que asisten presencialmente 10 de sus ministros, mientras que Elma Saiz (Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) lo hará de forma telemática.

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Marlaska, Albares y Saiz cierran la ronda de comparecencias en el Congreso por la crisis de Ceuta

Madrid (EFE).- Los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska; de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, cierran la ronda de comparecencias de ministros en el Congreso en relación con la crisis migratoria de Ceuta a la espera de que el próximo jueves 3 de septiembre sea el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que dé explicaciones en sede parlamentaria.

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A punto de cumplirse un mes de la llegada masiva a Ceuta de personas procedentes de Marruecos, varios miles de ellas siguen en la ciudad autónoma, que vive casi a diario las protestas de los vecinos.

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

El CGPJ aprobará hoy un refuerzo para las seis plazas civiles y de instrucción de Ceuta

Madrid (EFE).- La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reunirá este viernes en sesión extraordinaria para aprobar una medida de apoyo transversal destinada a reforzar las seis plazas de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta, después de que siete candidatos hayan solicitado una comisión de servicio.

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La convocatoria extraordinaria se produce una vez concluido el pasado miércoles, a las 23:59 horas, el plazo para presentar candidaturas a esta comisión de servicio y tras la remisión este jueves al CGPJ, por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA), de la documentación correspondiente a los siete solicitantes.

ARQUEOLOGÍA ROBO

Prosigue la investigación del robo exprés del Tesoro de Villena

Villena (Alicante) (EFE).- La Guardia Civil prosigue la investigación en torno al robo exprés, por parte de al menos tres personas encapuchadas, de gran parte del Tesoro de Villena en el museo municipal de esta ciudad alicantina, que sigue conmocionada por el suceso ocurrido la madrugada del jueves.

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Se trata de uno de los conjuntos arqueológicos más valiosos de la Edad de Bronce en Europa y de incalculable valor patrimonial.

TRÁFICO VERANO

Comienza la última operación del verano con 6,9 millones de viajes por carretera previstos

Madrid (EFE).- Este viernes, a partir de las 15:00 horas, comienza el último dispositivo especial del verano que finalizará la medianoche del lunes 31, unos días en los que la Dirección General de Tráfico (DGT) prevé que se produzcan casi 6,9 millones de desplazamientos por carretera.

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Los viajes de retorno se producirán de manera escalonada y coincidirán con los de salida de los que se van de vacaciones en septiembre, con los que vuelven a su residencia habitual en otros países europeos y con los que acudan al Gran Premio de Aragón de MotoGP, ha informado la DGT en un comunicado.

ESPAÑA INFLACIÓN

El INE publica el avance del IPC de agosto

Madrid (EFE).- El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica este viernes el avance del Índice de Precios de Consumo (IPC) correspondiente al mes de agosto.

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Indicador que repuntó en julio al 3,6 por ciento por la subida de carburantes y electricidad.

INCENDIOS FORESTALES

Continúa la lucha contra el incendio forestal de la Devesa de El Saler

Valencia (EFE).- Medios aéreos y terrestres, incluida la Unidad Militar de Emergencias (UME), luchan para controlar el incendio forestal declarado en la Devesa de El Saler, un pulmón verde situado entre las playas del sur de Valencia y el Parque Natural de la Albufera.

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Incendio que ha llevado a evacuar la pedanía y los cámpines cercanos como medida preventiva y que de momento ha quemado más de 30 hectáreas.

FESTIVAL SANTANDER

La Filarmónica de la Scala abre su gira europea en Santander con Chailly al frente

Santander (EFE).- La Filarmónica del la Scala abrirá este viernes en el 75.º Festival Internacional de Santander (FIS) su nueva gira europea, bajo la batuta de Riccardo Chailly, una de las últimas citas internacionales del maestro italiano al frente de la formación milanesa.

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Tras su paso por Santander, la orquesta actuará este domingo en la Quincena Musical de San Sebastián, para continuar su recorrido en Linz (Austria), Praga y, de vuelta en Italia, en Turín y Rímini.

THE WEEKND

El canadiense The Weeknd ofrece en el Metropolitano el primero de sus tres conciertos

Madrid (EFE).- El artista canadiense The Weeknd aterriza en Madrid para ofrecer el primero de tres conciertos en el estadio Metropolitano de Madrid dentro de su gira 'After Hours Til Dawn', que también pasará por Barcelona el 1 de septiembre.

The Weeknd llega con el récord aún vigente de la canción más reproducida de Spotify a nivel mundial, la conocida 'Blinding Lights'.

EL TIEMPO

Estabilización general del clima, aunque podrán darse chubascos y tormentas

Madrid (EFE).- Este viernes, el frente borrascoso que ha nublado cielos en el norte peninsular se alejará y, por tanto, el clima tenderá a estabilizarse en la mayor parte del país, aunque podrán darse aún chubascos y tormentas en el noroeste que además podrán ser fuertes en el sureste de la península, especialmente en Almería.

La estabilidad cobrará poco a poco protagonismo tras el paso de un frente de bajas presiones que entraron por el noroeste peninsular, aunque predominarán cielos nubosos o cubiertos en esta zona, con chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta en Galicia, Asturias y León, con bancos de niebla matinales.

EFE

plv