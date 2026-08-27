Giráldez: "Yo no hubiera expulsado a Marcos, pero entiendo que lo puede hacer"

Guardar

Vigo, 27 ago (EFE).- Claudio Giráldez, entrenador del Celta, considera que la expulsión de Marcos Alonso no era tan clara “cuando el árbitro tarda tanto tiempo en decidir", por eso él, si fuese el colegiado, "optaría por no expulsarlo, pero entiendo que lo pueda hacer”.

“El VAR ha entendido que tenía que avisar al árbitro y éste ha decidido, después de muchas visualizaciones y muchas repeticiones, que era tarjeta roja y tenemos que aceptarlo. Es una decisión fundamental en el partido porque lo cambia, más allá de la situación del penalti de Galán, que nos acaba de matar”, analizó en rueda de prensa.

PUBLICIDAD

El técnico celeste lamentó lo “mal que defendieron” dentro del área la acción del 1-1 porque “estábamos en superioridad numérica, la toca Raúl delante y perdemos la marca en el segundo”.

“Cuando íbamos a igualar el juego de fuera con los cambios, justo nos meten el 1-2 en una acción totalmente fortuita y muy gris. Ha caído todo del revés, hay que aceptarlo”, comentó el preparador gallego.

PUBLICIDAD

Giráldez desveló que Ramis les sorprendió con su planteamiento porque “nunca le habíamos visto jugar en 5-4-1, siempre lo habíamos visto defender con cuatro, y eso nos ha hecho daño porque nos ha costado ser verticales"

"Creo que el partido había que madurarlo desde su desgaste físico, pero la expulsión lo cambió todo”, sentenció el entrenador celeste.

1010153

dmg/asc