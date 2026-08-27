Espana agencias

Flick: "No importa donde juegue Raphinha, para mí es más lo que muestra en el campo"

Guardar

Barcelona, 27 ago (EFE).- El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, elogió este jueves, tras la victoria ante el Athletic Club, al capitán del conjunto azulgrana, Raphael Dias 'Raphinha', autor del primer gol del partido y que partió de la posición de delantero centro, una circunstancia que no considera relevante, pues, a su juicio, importa más "lo que muestra en el campo".

"Ahora, como capitán, creo que ha mostrado un compromiso total con su equipo y con su club. No importa dónde juegue Raphinha; para mí, es más lo que muestra en el campo. También se puede ver que los aficionados están muy conectados con él y, para mí, eso es realmente positivo", apuntó el técnico alemán en la rueda de prensa posterior al encuentro.

PUBLICIDAD

Desde la sala de prensa del Spotify Camp Nou, Flick evitó pronunciarse sobre el delantero argentino Julián Álvarez y sobre las declaraciones del consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, quien acusó al Barcelona de actuar con "falsedad y falta de ética".

El técnico azulgrana se centró en valorar los dos triunfos ligueros cosechados por su equipo, que, en su opinión, son un reflejo de la actitud que también muestra durante los entrenamientos.

PUBLICIDAD

"La calidad de los entrenamientos es muy buena, realmente muy buena. Cada día tenemos que ser capaces de trabajar con unos objetivos claros. Tenemos que saber qué viene, cómo pasamos el balón, qué opciones tenemos y cómo queremos hacerlo. Y creo que se está viendo bien", explicó.

Finalmente, el técnico del conjunto catalán celebró el debut del centrocampista español Rodrigo Hernández 'Rodri', quien, según Flick, se ajusta "perfectamente" a la filosofía y al estilo del Barcelona. Asimismo, valoró el segundo partido consecutivo de Xavi Espart como titular en el lateral izquierdo.

"Estoy muy sorprendido, especialmente por su tranquilidad y por la manera en la que está jugando. Técnicamente es muy bueno, además, está siempre concentrado y se encuentra a un nivel muy alto. Creo que todavía tiene margen para seguir creciendo y también para ganar resistencia", concluyó. EFE

avm/vmc/plv

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cupón Diario de la Once: comprueba los números ganadores del 27 de agosto

Esta lotería celebra cuatro sorteos a la semana, aquí está la combinación ganadora de este jueves

Cupón Diario de la Once: comprueba los números ganadores del 27 de agosto

Comprobar Bonoloto del sorteo de este jueves 27 de agosto de 2026

Como cada día de la semana, aquí están los ganadores del sorteo de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Comprobar Bonoloto del sorteo de este jueves 27 de agosto de 2026

Comprobar La Primitiva: estos son los números ganadores del jueves 27 de agosto

Como cada jueves, aquí están los resultados del premio de Primitiva dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Comprobar La Primitiva: estos son los números ganadores del jueves 27 de agosto

La Primitiva: estos son los ganadores del sorteo del 27 de agosto

Como cada jueves, aquí están los ganadores del sorteo de Primitiva dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

La Primitiva: estos son los ganadores del sorteo del 27 de agosto

Jordi Cruz, chef Michelín, explica cómo cortar un tomate para ensaladas: “Puede parecer una tontería, pero no lo es. Conservas toda la jugosidad dentro”

El cocinero comparte un sencillo truco para mejorar las recetas con tomate

Jordi Cruz, chef Michelín, explica cómo cortar un tomate para ensaladas: “Puede parecer una tontería, pero no lo es. Conservas toda la jugosidad dentro”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Crece la tensión en Ceuta: un centenar de personas trata de impedir el reparto de comida por parte de la Cruz Roja en la playa de El Trampolín

Crece la tensión en Ceuta: un centenar de personas trata de impedir el reparto de comida por parte de la Cruz Roja en la playa de El Trampolín

Víctor Torres promete “acortar los plazos” para volver a normalidad en Ceuta, pero pide tiempo: “Afirmar que todos pueden ser devueltos de la noche a la mañana es una imprudencia”

Un edificio en obras se derrumba de repente en una localidad de Huesca: muere un trabajador y hay otro atrapado bajo los escombros

José María Aznar exige la vuelta del “orden” a Ceuta y acabar con las incertidumbres que “amenazan” el futuro de España

El Gobierno refuerza Ceuta con un nuevo centro para 400 migrantes, más líneas policiales y 25 millones de euros repartidos por las comunidades

ECONOMÍA

Los países ‘frugales’ exigen recortar cientos de miles de millones del presupuesto de la UE y ponen en el punto de mira las ayudas a la agricultura que recibe España

Los países ‘frugales’ exigen recortar cientos de miles de millones del presupuesto de la UE y ponen en el punto de mira las ayudas a la agricultura que recibe España

La gasolina y el gasoil se disparan en la operación retorno: llenar el depósito cuesta hasta 25 euros más que hace un año

Un economista lo confirma: las personas de entre 65 y 90 años tienen mucho más dinero que los jóvenes “sin haberlo buscado”

Los inquilinos morosos ponen en jaque a los caseros: la deuda sube a 3.022 € de media y tardan 380 días en recuperar la casa

El Supremo contra Cofidis: le condena a pagar 2.000 € a una clienta por meterla en un fichero de morosos tras reclamar por usura

DEPORTES

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Villarreal y Betis

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Villarreal y Betis

Sabah FK, el equipo que nació hace ocho años, ha conseguido clasificarse para la Champions y tiene un entrenador que salió de ‘¿Quién quiere ser millonario?’

Ilia Topuria ya tiene fecha de regreso al octógono tras el combate en la Casa Blanca: a final de año o principios de 2027

Todos los motivos del no del Atlético de Madrid al FC Barcelona en el caso Julián

La burbuja de la Premier League con el mercado de fichajes y un posible pinchazo que puede llevarse por delante a varios clubes