Espana agencias

Fallece un hombre tras caer el camión en el que circulaba desde un puente en Cala (Huelva)

Guardar

Huelva, 27 ago (EFE).- Un hombre de 48 años ha perdido la vida este jueves tras caer el camión en el que circulaba por un puente en la localidad onubense de Cala, según ha informado el servicio Emergencias 112 de Andalucía.

Los hechos han tenido lugar alrededor de las 12:15 horas cuando el 112 ha gestionado un aviso en el que se informaba de un camión que se había precipitado desde un puente en el kilómetro 16 de la A-434, sentido Arroyomolinos.

PUBLICIDAD

La sala coordinadora ha dado aviso a los bomberos, a la Guardia Civil de Tráfico y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

El servicio médico desplazado al lugar del suceso ha confirmado el fallecimiento de un varón de 48 años en este suceso, del que no han trascendido más datos. EFE

PUBLICIDAD

lra/erv/jlp

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un edificio en obras se derrumba de repente en una localidad de Huesca: muere un trabajador y hay otro atrapado bajo los escombros

La intervención de las autoridades continuará hasta completar el rescate

Un edificio en obras se derrumba de repente en una localidad de Huesca: muere un trabajador y hay otro atrapado bajo los escombros

El Supremo contra Cofidis: le condena a pagar 2.000 € a una clienta por meterla en un fichero de morosos tras reclamar por usura

El tribunal considera que la inclusión se convirtió en un “mecanismo de presión” mientras la mujer impugnaba la deuda y ordena indemnizarla por vulnerar su derecho al honor

El Supremo contra Cofidis: le condena a pagar 2.000 € a una clienta por meterla en un fichero de morosos tras reclamar por usura

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de Super Once

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de Super Once

Muere Ratko Mladic, apodado el ‘carnicero de Bosnia’ y condenado a cadena perpetua por genocidio y la masacre de Srebrenica

Estaba en prisión por genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad

Muere Ratko Mladic, apodado el ‘carnicero de Bosnia’ y condenado a cadena perpetua por genocidio y la masacre de Srebrenica

El mercado medieval para visitar hasta el 30 de agosto en el que puedes ganar un jamón y disfrutar de un espectáculo de fuego gratuito

La localidad madrileña acoge una cita gratuita de tres jornadas donde el pueblo es escenario de magia, pasacalles y música

El mercado medieval para visitar hasta el 30 de agosto en el que puedes ganar un jamón y disfrutar de un espectáculo de fuego gratuito
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un edificio en obras se derrumba de repente en una localidad de Huesca: muere un trabajador y hay otro atrapado bajo los escombros

Un edificio en obras se derrumba de repente en una localidad de Huesca: muere un trabajador y hay otro atrapado bajo los escombros

José María Aznar exige la vuelta del “orden” a Ceuta y acabar con las incertidumbres que “amenazan” el futuro de España

El Gobierno refuerza Ceuta con un nuevo centro para 400 migrantes, más líneas policiales y 25 millones de euros repartidos por las comunidades

Florentino Pérez casi siempre gana: el Real Madrid obtendría 319 millones de euros cuando venda el suelo que le ha recalificado Almedia en su futura ciudad tecnológica

Félix Bolaños también aísla a Robles: reitera que el CNI no tuvo información “ni previa ni precisa” sobre la entrada masiva en Ceuta y niega la participación de Marruecos

ECONOMÍA

El Supremo contra Cofidis: le condena a pagar 2.000 € a una clienta por meterla en un fichero de morosos tras reclamar por usura

El Supremo contra Cofidis: le condena a pagar 2.000 € a una clienta por meterla en un fichero de morosos tras reclamar por usura

Los españoles eligen el turismo doméstico en septiembre: diez de los quince destinos más populares son nacionales

Batalla en redes entre Ryanair y Óscar Puente: el CEO de la aerolínea le llama “ministro fallido” en un vídeo con IA en el que habla perfecto español

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España para hoy

El BCE prepara el terreno para una subida de tipos de interés en septiembre ante el riesgo de que la inflación se dispare

DEPORTES

Todos los motivos del no del Atlético de Madrid al FC Barcelona en el caso Julián

Todos los motivos del no del Atlético de Madrid al FC Barcelona en el caso Julián

La burbuja de la Premier League con el mercado de fichajes y un posible pinchazo que puede llevarse por delante a varios clubes

Goleada blanca con ‘hat-trick’ de Mbappé: Real Madrid (4) - Real Sociedad (1)

Sorteo de la Champions League: a qué hora y dónde ver los cruces de los equipos españoles

El pelotón de la Vuelta a España escribe una oleada de reseñas positivas para el hotel que les acogió durante la granizada de la tercera etapa