Fallece un hombre tras caer el camión en el que circulaba desde un puente en Cala (Huelva)

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Huelva, 27 ago (EFE).- Un hombre de 48 años ha perdido la vida este jueves tras caer el camión en el que circulaba por un puente en la localidad onubense de Cala, según ha informado el servicio Emergencias 112 de Andalucía.

Los hechos han tenido lugar alrededor de las 12:15 horas cuando el 112 ha gestionado un aviso en el que se informaba de un camión que se había precipitado desde un puente en el kilómetro 16 de la A-434, sentido Arroyomolinos.

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La sala coordinadora ha dado aviso a los bomberos, a la Guardia Civil de Tráfico y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

El servicio médico desplazado al lugar del suceso ha confirmado el fallecimiento de un varón de 48 años en este suceso, del que no han trascendido más datos. EFE

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lra/erv/jlp