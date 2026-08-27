Extinguido el incendio declarado en La Taha (Granada)

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Madrid, 28 ago (EFE).- El incendio declarado este jueves por la tarde en el paraje Cortijo Campuzano, en el término municipal de La Taha (Granada) ha quedado extinguido durante la noche, ha informado el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (INFOCA).

El incendio se ha originado a las 12:04 horas y se ha dado por estabilizado a las 16:00 horas gracias al trabajo de medios aéreos y terrestres del INFOCA.

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El dispositivo ha llegado a estar formado por 39 bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, dos agentes medioambientales dos autobombas, un helicóptero ligero, tres semipesados y dos aviones de carga en tierra.

Una vez que se ha estabilizado el avance de las llamas, se han retirado los medios aéreos y se han quedado trabajando en la zona 28 bomberos forestales, dos técnicos de operaciones cuatro agentes medioambientales y una autobomba hasta su extinción.EFE

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