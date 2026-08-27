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Expertos ratifican en juicio el informe de la Junta Médica sobre la muerte de Maradona

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Buenos Aires, 27 ago (EFE).- Tres expertos que formaron parte de la junta médica que analizó las circunstancias del fallecimiento de Diego Armando Maradona ratificaron sus conclusiones durante la nueva audiencia de este jueves en el juicio que busca establecer responsabilidades por la muerte del exfutbolista argentino en noviembre de 2020.

El nefrólogo Hernán Trimarchi, el cardiólogo Gustavo Di Niro y el hepatólogo Fernando Cairo defendieron el informe del que participaron en 2021 a pedido de la Justicia, que en los últimos días fue impugnado por parte de la defensa de los acusados al incluir por error algunos estudios médicos que no eran del exfutbolista, sino de su padre.

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Esta junta había concluido en 2021 que el accionar de los médicos a cargo de la salud de Maradona fue "inadecuado, deficiente y temerario" y que "fueron ignorados los signos de riesgo de vida que presentaba el paciente".

El pasado 18 de agosto, la defensa de la coordinadora de cuidados de la firma de servicios de salud Swiss Medical, Nancy Forlini, reveló que "una cadena de errores" internos provocó que la junta médica haya tomado en cuenta para su evaluación estudios médicos del padre del astro, Diego Maradona, quien se llama igual que él y que falleció en junio de 2015.

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La audiencia de este jueves comenzó con el planteo de impugnación de algunos de los abogados defensores ante la confusión de identidades, pero el tribunal lo rechazó para dar espacio a la palabra de los médicos, dos de los cuales ya habían declarado en el actual proceso.

Trimarchi -jefe del servicio de Nefrología del Hospital Británico de Buenos Aires-, sostuvo ante los jueces que Maradona padecía una enfermedad renal crónica y que los estudios que pertenecían al padre del astro informaban sobre valores de creatinina, algo que "no cambia el diagnóstico".

A su turno, el cardiólogo Di Niro reafirmó que el fallecido exentrenador de la selección argentina sufría en el final de su vida un "síndrome cardio hepatorrenal" y que basó sus conclusiones en la necropsia sobre el cadáver, por lo que los estudios atribuidos a Maradona padre no influyeron en su parte del informe.

El hepatólogo Cairo prestó declaración por primera vez en el juicio y explicó que la obesidad y el alcoholismo de Maradona, además de los estudios de microscopio que practicó sobre sus tejidos para el informe de la junta médica, le permitieron indentificar un cuadro de cirrosis "asintomática, con muy poca manifestación clínica".

Además, el especialista en trasplantes hepáticos dijo que analizó la historia clínica de los 20 años previos a la muerte de Maradona y lo observado fue coincidente.

"Maradona, al no tener diagnóstico de cirrosis, tampoco se lo podía medicar porque no sabían de la enfermedad", agregó en referencia al equipo médico a cargo de la salud del excapitán argentino.

Además de Forlini, son juzgados en este proceso el médico de cabecera Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicoanalista Carlos Díaz; el médico Pedro Di Spagna; el coordinador de enfermeros, Mariano Perroni; y el enfermero Ricardo Almirón; todos por el delito de homicidio simple con dolo eventual. EFE

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