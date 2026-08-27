España, a por una victoria clave ante Portugal en el camino al Mundial 2027

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Julia López

Redacción Deportes, 27 ago (EFE).- La selección española afronta este viernes ante Portugal, en Zaragoza (21.00 horas), un duelo clave para mantener el liderato del grupo y dar un paso más hacia la clasificación para el Mundial de Catar 2027, en un encuentro marcado por el posible debut del aragonés Aday Mara y el alero Baba Miller.

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El seleccionador español, Chus Mateo, destacó en el entrenamiento previo al encuentro su “ambición” para “conseguir el objetivo lo antes posible" que sería la "clasificación para el Mundial”.

El partido se prevé especial porque podría debutar el joven maño Aday Mara, drafteado este verano en el 12.º puesto por los Oklahoma City Thunder de la NBA, quien ya vistió la camiseta del Casademont Zaragoza en la temporada 2022-2023 antes de su marcha a la liga universitaria estadounidense.

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Mismo camino que Baba Miller, que salió en el 36.º de la segunda ronda por Los Angeles Clippers, y que ahora podrá hacer su estreno con la selección absoluta después de ser una de las grandes sensaciones de España B el pasado verano.

El conjunto de Chus Mateo afronta el partido ante los portugueses sin el pívot NBA Santi Aldama, que se ausentó de la convocatoria para seguir recuperándose de su lesión en la rodilla.

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El enfrentamiento ibérico será el primer partido oficial de esta segunda fase de las 'ventanas' FIBA.

España marcha líder del Grupo I con 5 victorias y sólo una derrota, por lo que afronta la ventana sin depender de otros resultados.

'La Familia' cuenta con una victoria de ventaja sobre Ucrania y Montenegro, segunda y tercera de grupo respectivamente, con 4-2. Por su parte, Portugal, Grecia y Georgia están con 3-3.

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Los tres primeros del grupo conseguirán un billete para la Copa del Mundo que se disputará en Catar en 2027.

Tras tres días de trabajo, Chus Mateo auguró que hay muchos jugadores que tienen por delante un “futuro grande dentro de esta selección” y puso el foco en que espera que crezca “la química” entre los jóvenes del equipo, que con el paso del tiempo también irán adquiriendo más experiencia.

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Una de las novedades esta semana fue la convocatoria del alero de 18 años Diego Niebla, que se incorporó para completar con el equipo “los entrenamientos previstos”.

El jugador Santi Yusta, que defendió los colores del Casademont Zaragoza de 2021 a 2026, aseguró ante la prensa que volver a jugar en el Príncipe Felipe será “un sentimiento especial” y espera que el duelo ante la veterana Portugal sea “un partido duro”.

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“Son agresivos, tendremos que estar a su nivel de dureza y hacer nuestro juego”, destacó el alero madrileño, quien también agradeció la confianza mostrada en él por parte del seleccionador.

Tras este encuentro, ‘La Familia’ viajará a Atenas para enfrentarse a Grecia, que no contará con su principal estrella, Giannis Antetokounmpo, el lunes 31 de agosto a las 18 horas.

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La FEB anunció el pasado miércoles que los dos capitanes de ‘La Familia’ son los hermanos Willy y Juancho Hernangómez. Ambos llevan compitiendo juntos en la absoluta desde 2017 y suman en su dilatada experiencia medallas de oro en el Eurobasket (2022) y en el Mundial de China (2019).

Chus Mateo convocó a 14 jugadores, de los cuales tendrá que descartar a dos para el partido ante Portugal.

La convocatoria está formada, además del mencionado Niebla, por Álvaro Cárdenas, Baba Miller, Sergio de Larrea, Jaime Pradilla -quien también regresa a su ciudad natal, Zaragoza-, Mario Saint-Supéry, Darío Brizuela, Alberto Díaz, Hugo González, Izan Almansa, Willy Hernangómez, Aday Mara, Santi Yusta, Juancho Hernangómez y Joel Parra.

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Zaragoza será la ‘capital’ del baloncesto español este fin de semana. Además del partido del conjunto de Chus Mateo ante Portugal, la selección femenina se enfrentará el sábado y el domingo a Mali y China respectivamente, dos partidos de preparación para el Mundial, que se jugará en Berlín del 4 al 13 de septiembre.

Chus Mateo, seleccionador masculino, deseó poder dar “una alegría a la afición de Zaragoza” que alentará al equipo.

Y, por su parte, Elisa Aguilar, presidenta de la Federación Española, pidió a la afición que lleve “en volandas” a ambas selecciones en Zaragoza. EFE