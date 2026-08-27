El surcoreano Minsu Kim deja el Girona tras pagar el Glasgow Rangers su cláusula

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Girona, 26 ago (EFE).- El extremo surcoreano Minsu Kim se ha convertido este jueves en nuevo futbolista del Glasgow Rangers escocés procedente del Girona, según han informado ambos clubes, tras el pago de los diez millones de euros de su cláusula de rescisión.

Minsu, de 20 años, destacó la temporada pasada como cedido en LaLiga Hypermotion con la camiseta del Andorra y había sido titular en las dos primeras jornadas de este año con el Girona.

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El club anunció hace unos días que pasaba a tener ficha y dorsal del primer equipo y estaba llamado a ser uno de los nombres propios de un equipo que buscará regresar a Primera División por la vía rápida, pero finalmente ha aceptado la propuesta del cuadro británico.

El extremo surcoreano recaló en Montilivi en 2022 y se va del club tras disputar ocho partidos con el primer equipo entre Primera y Segunda División, la Copa del Rey y la Liga de Campeones.

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La temporada pasada había sumado seis goles y cuatro asistencias en 40 partidos con el Andorra, el club propiedad de Gerard Piqué.

Minsu se ha comprometido con el Rangers por cuatro temporadas más una opcional y lucirá el dorsal '10' del equipo de Ibrox Park, donde coincidirá con el también exrojiblanco Bojan Miovski. EFE

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