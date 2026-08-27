El Sevilla hace oficial la cesión de Pedrosa al Rayo Vallecano

Sevilla, 27 ago (EFE).- El Sevilla hizo oficial en la noche de este jueves la cesión por esta temporada al Rayo Vallecano de su lateral Adrià Pedrosa, quien la pasada campaña ya jugó a préstamo en el Elche.
El lateral zurdo catalán, de 28 años y que tiene contrato con el club sevillista hasta junio de 2028, llegó al Sevilla en el verano de 2023 tras acabar su vinculación con el Espanyol y el pasado curso fue cedido al Elche, con el que disputó 30 partidos, anotó un gol y dio dos asistencias.
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Pedrosa ha jugado con la camiseta sevillista 75 encuentros oficiales, con tres goles marcados y cinco asistencias, repartidos en dos cursos completos (2023-24 y 2024-25) y un único partido ante el Getafe en la temporada 2025-2026, antes de su cesión al Elche.
El barcelonés, formado en la cantera del Espanyol, no entraba en los planes del entrenador del Sevilla, Luis García Plaza, para la presente campaña y se le conminó a buscar un nuevo destino. El club del barrio de Nervión le ha deseado al futbolista "la mejor de las suertes en este curso con el Rayo Vallecano". EFE
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