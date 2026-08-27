El Ipswich Town ficha a Exequiel Palacios por 27 millones

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Londres, 27 ago (EFE).- El Ipswich Town, equipo recién ascendido a la Premier League, ha fichado este jueves al argentino Exequiel Palacios, procedente del Bayer Leverkusen, por 23 millones de libras (27 millones de euros).

Palacios, campeón del mundo con Argentina en 2022, llega a un Ipswich que en su vuelta a la Premier League se ha dejado más de 200 millones de euros en las once incorporaciones que ha realizado este verano.

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El jugador argentino ha firmado un contrato de cuatro temporadas con el club inglés.

Palacios se va del fútbol alemán tras seis años en los que ha registrado 186 partidos, quince goles y 16 asistencias.

"Estoy encantado de haber fichado por el Ipswich Town. Este es un club con una gran ambición y tengo muchas ganas de jugar en Inglaterra y de competir contra algunos de los mejores clubes y mejores futbolistas del mundo", dijo Palacios en declaraciones a los medios del club.

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El Ipswich Town ganó el primer partido de la temporada al Sunderland por 2-1 el pasado fin de semana. EFE