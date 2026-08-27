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El Inter, primer club de Andorra en acceder a la fase de grupos de la Liga Conferencia

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Andorra La Vella, 27 ago (EFE).- El Inter Club Escaldes, donde juega el hijo del actual seleccionador de Estados Unidos y exjugador del Espanyol, Mauricio Pochettino, se ha convertido en el primer club de Andorra en clasificarse para la fase de grupos de la Liga Conferencia.

El campeón de liga andorrano, dirigido por el catalán Felip Ortiz, que fue ayudante de Sergi Barjuan en el primer equipo del Barcelona, se deshizo en el partido de vuelta de la última ronda previa de la competición continental al mejor equipo de Kosovo, el Drita. El triunfo llegó en la tanda de penaltis por 4-2 después de finalizar el encuentro con un empate a 0. En la ida, el resultado fue de 2-2.

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Los andorranos, que quedaron eliminados en la primera fase de clasificación de la Liga de Campeones por el Lincoln Red Imps de Gibraltar, accedió después a la tercera fase de clasificación de la Liga Conferencia donde eliminó con bastante solidez al Flora Tallinn de Estonia.

En el Inter Escaldes destaca como lateral derecho Maurizio Pochettino, el hijo del actual seleccionador de Estados Unidos y exjugador del Espanyol y antiguo entrenador también del París Saint Germain entre otros. Además también tiene a Juan Cámara, exfutbolista del Barcelona, que llegó a debutar en el primer equipo con Luis Enrique en el banquillo. El portero es Javi Díaz, militó en el Sevilla, que también jugó en el primer equipo andaluz.

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El penalti decisivo lo marcó el marroquí Faysal Chouaib y Javi Díaz atajó el tercer lanzamiento desde los once metros ejecutado por Abazaj.

Con está clasificación de un club andorrano para la fase de grupos de la Liga Conferencia sólo quedan dos países para conseguir este objetivo: Montenegro y San Marino. EFE

vds/and/apa

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