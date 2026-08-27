El Girona ficha a Javi Boñar como sustituto de Arnau Martínez en el lateral derecho

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Girona, 27 ago (EFE).- El lateral derecho Javi Boñar se ha convertido este jueves en nuevo fichaje del Girona procedente del Atlético de Madrid para cubrir la marcha de Arnau Martínez, traspasado al Valencia, según anunciaron ambos clubes.

Boñar, que firma hasta 2030 con el club catalán, debutó la temporada pasada con el primer equipo colchonero y jugó cuatro partidos bajo las órdenes de Diego Pablo Simeone, con un gol contra el Sevilla en su estreno.

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En los últimos tres cursos, el jugador madrileño, de 21 años, ha destacado con la camiseta del Atlético Madrileño, el filial del club rojiblanco, con el que ha disputado 96 partidos en Primera Federación.

Boñar, que ha sido internacional con las selecciones españolas sub-15, sub-17, sub-18 y sub-19, es el séptimo fichaje del Girona para el reto del regreso a LaLiga EA Sports (Primera).

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Este verano también han llegado al club los centrales Mauro Furtado y Abdul Mumin, los centrocampistas Izan González, Unai Hernández e Iván Morante y el delantero Oleksandr Pyshchur.

El lateral derecho del Girona había quedado huérfano con la salida de Arnau al Valencia, anunciada este miércoles.

El comunicado del Girona destaca que Boñar, jugador de la cantera del Atlético desde 2012, pondrá su "velocidad, intensidad y polivalencia" al servicio del equipo.

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"Es un lateral de perfil físico y polivalente que puede actuar también como central y que destaca por su despliegue, velocidad, intensidad defensiva y capacidad para incorporarse al ataque", añade el texto del club gerundense. EFE

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