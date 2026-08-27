El Betis irá "partido a partido y con muchísima ilusión" en su regreso a la 'Champions'

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Sevilla, 27 ago (EFE).- El secretario técnico del Betis, Álvaro Ladrón de Guevara, afirmó este jueves, tras conocer a sus rivales en la fase liga de la Liga de Campeones, entre ellos el Arsenal inglés y el Bayer Múnich alemán, que van a "ir partido a partido y con muchísima ilusión, compitiendo siempre desde el primer minuto hasta el último".

"Somos capaces de absolutamente todo, así que confianza máxima en este grupo, en este cuerpo técnico, y con nuestra afición estoy seguro de que nos vamos a ser muy fuertes en casa y de que fuera va a haber desplazamientos masivos de béticos", aseguró el técnico del club verdiblanco en declaraciones facilitadas por el Betis.

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El secretario técnico de la entidad bética insistió en que el objetivo es "ir partido a partido, disfrutando del camino", y recalcó que "ojalá" puedan "alargarlo en la 'Champions' lo máximo posible".

El equipo del chileno Manuel Pellegrini, que cumple su séptima temporada en el Betis, visitará en esta fase de la máxima competición continental a los alemanes Bayern de Múnich y Borussia Dortmund, además de al Lille francés y al Slovan de Bratislava eslovaco, y recibirá en La Cartuja al Arsenal, al Oporto portugués, al Feyenoord neerlandés y al Como italiano.

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Ladrón de Guevara se mostró "contento por el sorteo, con mucha ilusión después de tantísimos años (veintiuno) sin jugar la 'Champions'", y subrayó que esta segunda participación del Betis en la Liga de Campeones supone "una ilusión para todo el beticismo".

"Estamos bastante felices con los desplazamientos que vamos a tener, con los rivales que nos han tocado y con la ilusión, por supuesto, de hacerlo muy bien. Todos los partidos van a tener su dificultad, evidentemente hay clubes de muchísimo nivel, de primer nivel europeo, y otros quizás no tan acostumbrados a 'Champions', pero también buenos equipos, que si están ahí es por algo", indicó.

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El secretario técnico del Betis dijo que desconoce "cuál será el más difícil" y destacó que en casa tendrán que "ser muy fuertes", mientras que a domicilio también les esperan salidas complicadas, "pero este equipo está preparado para enfrentarse a cualquiera".

"Algunos partidos van a ser especiales para muchos de nuestros exjugadores", dijo en alusión a la presencia en el Como de los canteranos béticos Assane Diao y Jesús Rodríguez, si bien "es bonito reencontrarse con muchos amigos", además de que también será emotivo para futbolistas como Marc Bartra reencontraser con el Dortmund, su exequipo. EFE

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