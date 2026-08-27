El Betis, ante Arsenal y Bayern en su segunda presencia en 'Champions'

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Sevilla, 27 ago (EFE).- El Real Betis se medirá en la fase liga de la Liga de Campeones con rivales duros y de fuste, con el Arsenal y el Bayer Múnich, campeones de la Premier League y de la Bundesliga, respectivamente, como los grandes 'cocos' en el trayecto de la segunda participación de su historia en la 'Champions', veintiún años después.

El equipo del chileno Manuel Pellegrini, principal artífice de los últimos éxitos de los verdiblancos y que cumple su séptima temporada en su banquillo, visitará en esta fase de la máxima competición continental escenarios míticos como el Allianz Arena de Múnich o el Signal Iduna Park de Dortmund, en Alemania, y los estadios del Lille francés y del Slovan de Bratislava eslovaco.

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Además, recibirá en el Estadio La Cartuja de Sevilla al Arsenal londinense del técnico español Mikel Arteta, al Oporto portugués, al Feyenoord neerlandés y al Como italiano.

El Betis, tras el sorteo celebrado en Mónaco, tendrá como adversarios más complicados al Arsenal, campeón de la liga inglesa y subcampeón de la última Liga de Campeones al perder contra el PSG francés (1-1, 4-3 en los penaltis), y al 'todopoderoso' Bayern de Múnich, campeón de la Bundesliga.

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A falta de conocerse hasta el sábado las fechas y el orden de los encuentros, los béticos volverán a medirse con el Arsenal, al que ganaron el pasado 5 de agosto por 1-3 en un amistoso disputado en Dublín.

También se da la circunstancia de que el Betis, en su debut en una 'Champions', en su fase de grupos de la campaña 2005-06, jugó contra dos equipos ingleses, partidos que se saldaron con una derrota en el Benito Villamarín por 1-2 contra el Liverpool y un triunfo por 1-0 en casa ante el Chelsea con un gol de Dani Martín.

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El equipo del barrio de Heliópolis jugará contra otro hueso duro de roer como el Bayern, que cuenta en sus filas con dos de las estrellas del reciente Mundial, el delantero inglés Harry Kane y el extremo francés Michael Olise, y al que los béticos nunca se han enfrentado en partido oficial.

Otros adversarios del equipo del chileno Pellegrini en la fase liga de la Liga de Campeones son el campeón portugués, el Oporto, y el Borussia Dortmund alemán, que también partían en el bombo 2 del sorteo celebrado en Mónaco.

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El conjunto bético se estrenará en partido oficial contra el Oporto, aunque existe el reciente precedente traumático para el cuadro andaluz de la eliminatoria perdida frente al vecino Sporting de Braga en los cuartos de la pasada Liga Europa, al perder por 2-4 en el partido de vuelta jugado en La Cartuja.

Tampoco han jugado antes los verdiblancos contra el Dortmund, exequipo del central Marc Bartra, uno de los capitanes béticos, y en el que el delantero portugués Fabio Silva, pretendido en este mercado estival por el Betis.

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Otro rival es el Feyenoord, subcampeón de la Eredivisie neerlandesa contra el que el Betis jugó la pasada campaña en casa en la Liga Europa y al que derrotó por 2-1. Es el único de los ocho equipos a los que se enfrentará con los que ya hay un precedente en partido oficial.

Mientras, el Lille, subcampeón de Francia, está entrenado por Davide Ancelotti, hijo de Carlo y casado con la pintora sevillana Ana Galocha, y acaba de vender por más de 100 millones de euros al Manchester City a su gran estrella, el centrocampista marroquí Ayyoub Bouaddi.

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En la plantilla del Lille figuran el francés Tanguy Nianzou, excentral del Sevilla, y el veterano delantero galo Olivier Giroud, quien con el Chelsea marcó cuatro goles en un partido en la capital andaluza al eterno rival del Betis en un partido de Liga de Campeones en diciembre de 2020.

Otro de los adversarios del Betis es el Como 1907 italiano, ante el que el equipo español perdió 2-3 en un amistoso en el verano de 2025 en La Línea de la Concepción (Cádiz) y en el que militan dos canteranos suyos como el mundialista senegalés Assane Diao y el internacional español absoluto Jesús Rodríguez.

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El cuadro bético también se estrenará en partido oficial frente al Slovan de Bratislava, campeón de su país y que ha accedido a la fase liga de la Liga de Campeones tras eliminar de forma consecutiva en las previas al Iberia 1999 georgiano, al Mjällby sueco y al Celje esloveno. EFE

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