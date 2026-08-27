Cubarsí lamenta los incidentes ocurridos en Elche y respalda la decisión del club

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Barcelona, 28 ago (EFE).- El defensa del Barcelona Pau Cubarsí respaldó la decisión del club de suspender el homenaje a los ocho campeones del mundo en el partido ante el Athletic Club tras el incidente ocurrido en Elche, en el que un aficionado azulgrana fue golpeado por agentes de la Policía Nacional después de arrebatarle una bandera 'estelada'.

"Es una decisión del club no organizar eso (el homenaje). Me parece bien por lo que pasó en Elche, que es algo que no puede volver a pasar, no puede producirse este exceso de fuerza (por parte de la policía). El club ha hecho el comunicado", afirmó el zaguero gerundense, uno de los ocho campeones del mundo con la selección española en declaraciones a Esport3.

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En la misma línea que Cubarsí, el portero Joan Garcia opinó que lo sucedido en Elche "son cosas que no gustan ver en el mundo del fútbol" y respaldó a la entidad.

"Los jugadores estamos con el club, aunque no tenemos mucho peso con estas cosas, pero lo que ha decidido el club...a tope con ellos", insistió el portero de Sallent en declaraciones al mismo canal de televisión.

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El club azulgrana tenía previsto realizar antes del encuentro contra el Athletic Club un homenaje a sus ocho campeones del mundo -Joan Garcia, Pau Cubarsí, Dani Olmo, Pablo Páez Gavira 'Gavi', Eric Garcia, Rodri Hernández 'Rodri', Pedro González 'Pedri' y Lamine Yamal-, pero finalmente decidió cancelarlo debido a los hechos ocurridos antes del Elche-Barça del pasado domingo.

Un vídeo grabado por un aficionado mostró cómo varios agentes golpearon al aficionado tras quitarle la estelada. El joven se encaró con los policías y estos terminaron golpeándole en el suelo con las porras.

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Tras la difusión de estas imágenes, el Barcelona condenó el uso "desproporcionado" de la fuerza por parte de la policía, mientras que los partidos catalanes Junts, ERC y la CUP denunciaron la actuación de los agentes.

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, confirmó la apertura de una investigación interna por parte de la Policía Nacional.

Además de la decisión del club de cancelar el homenaje, numerosos aficionados presentes en el Barcelona-Athletic Club mostraron banderas esteladas antes del inicio del encuentro de la segunda jornada de LaLiga EA Sports. EFE

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