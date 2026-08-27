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Consumo abre el primer expediente por ocultar los gastos de gestión hasta cerrar la compra

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Madrid, 27 ago (EFE).- Consumo ha abierto expediente sancionador a una empresa de venta de billetes de transporte por no incluir desde el inicio de la compra los gastos de gestión en el precio mostrado al consumidor, como obliga la ley de servicios a la clientela desde diciembre.

Se trata de la primera actuación de este tipo desde la modificación de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela (SAC), según ha adelantado El País y han confirmado a EFE fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

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La ley establece que los gastos de gestión o conceptos similares deben estar incluidos desde el principio en el precio que se ofrece al consumidor y no añadirse en las últimas fases del proceso de compra.

Consumo han precisado a EFE que el procedimiento se encuentra en la fase de apertura del expediente sancionador, con lo que todavía no existe una propuesta de sanción.

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De momento lo que ha producido una investigación previa en la que se han detectado posibles anomalías y, tras ella, ha abierto el expediente y solicitado información a la empresa sobre su forma de actuar.

Si durante la tramitación del expediente se concluye que la compañía ha incumplido la legislación, el siguiente paso será que la Dirección General competente formule una propuesta de sanción, que posteriormente deberá ser confirmada por la Secretaría General.

La infracción podría acarrear una multa de hasta 100.000 euros o de entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido.

Desde el pasado 28 de diciembre, que entró en vigor la ley de servicios de atención a la clientela, se ha puesto fin a los gastos de gestión en entradas o billetes que solo se muestran al consumidor al final del proceso de compra.

Desde entonces, las empresas están obligadas a informar desde el principio de la transacción del precio completo, incluidos los gastos de gestión y cualquier otro coste que repercuta en el consumidor.

El objetivo es que el comprador conozca desde el primer momento cuánto tendrá que pagar y evitar que el precio inicialmente anunciado aumente en las últimas fases de la operación por costes que no se habían mostrado hasta entonces. EFE

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