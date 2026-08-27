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Consejero vasco de Vivienda (PSE) defiende la gestión "seria y rigurosa" del Gobierno central ante la crisis en Ceuta

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El consejero vasco de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso (PSE-EE), ha destacado que el Gobierno central está gestionando la crisis migratoria de Ceuta de forma "seria y rigurosa", y que aunque la inmigración regulada es necesaria, no puede haber "barra libre" para la llegada irregular de personas de otros países.

Itxaso, en una entrevista en Euskadi Irratia recogida por Europa Press, se ha referido a la crisis migratoria que se vive en Ceuta tras la entrada irregular de miles de migrantes en la ciudad autónoma a finales de julio.

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El consejero ha subrayado que "no es tan fácil" gestionar este tipo de situaciones, y ha subrayado que "las personas se mueven cuando tienen necesidad", tal y como --según ha recordado-- han hecho los propios vascos "en otros momentos de nuestra historia".

Itxaso ha precisado que eso no significa que deba haber "barra libre" para la llegada irregular de personas, dado que este tipo de fenómenos debe producirse de forma "regulada".

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"HACE CUMPLIR LA LEY"

El consejero ha considerado que el Gobierno central está gestionando la situación de Ceuta de forma "seria y rigurosa". "Está haciendo cumplir la ley y diciendo a Marruecos que no aceptará este tipo de situaciones, y que quienes entran así no tendrán un lugar" en España, ha añadido.

Itxaso, por el contrario, ha destacado que la llegada de personas migrantes de forma regulada es necesaria, tal y como mantienen las propias organizaciones empresariales, para cubrir la demanda de mano de obra en determinados sectores. Asimismo, ha defendido la migración regulada porque contribuye a la "diversidad".

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