Confinan el pueblo de El Saler (València) por el incendio forestal en la Devesa

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València, 27 ago (EFE).- Siete medios aéreos, cinco de la Generalitat Valenciana y dos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) trabajan ya en las tareas de extinción del incendio forestal declarado en la Gola de Pujol, dentro de la Devesa de El Saler, cuyo pueblo ha quedado confinado por el humo.

En la zona también trabajan doce dotaciones de bomberos municipales de València y, según ha informado la alcaldesa, María José Catalá, la evolución del humo ha obligado a la Policía Local a desalojar preventivamente la playa próxima a la zona del incendio, la torre 1 de viviendas de esa zona y el aparcamiento.

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Los bomberos han recibido un aviso por humo en la Gola de Pujol sobre las 13 horas, una columna que era visible desde varios puntos, por lo que se han movilizado seis dotaciones y se han incorporado tres medios aéreos de la Generalitat desde el principio.

Desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA), que se ha establecido en el Parque de Bomberos de El Saler, el concejal de Emergencias de València, Juan Carlos Caballero, ha informado de que también se ha confinado el pueblo de El Saler y se ha pedido a los vecinos que cierren sus puertas y ventanas para evitar la entrada del humo.

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"Se tenía perimetrado el incendio en el flanco norte y sur, pero ha cambiado el viento, lo que nos obliga a centrarnos más en el flanco norte, y se han solicitado tres dotaciones nuevas aéreas para poder sofocar este incendio, ya que los cambios de viento complican las labores de extinción", ha explicado Caballero.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha detallado en redes sociales que el viento está girando "de poniente a brisa del sureste" y que será brusco, "lo que puede provocar un cambio en la dirección de avance del fuego y propagar el humo hacia el sur y oeste del área metropolitana de València".

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Además, se ha cortado de forma preventiva la carretera CV-500, que une este espacio natural con València, al tiempo que está controlando los accesos y evitando que entren autobuses de la EMT.

Asimismo se han activado los cañones Sideinfo de El Saler de forma preventiva, una red hidráulica de alta presión que permite empapar la vegetación del perímetro en caso de incendio para evitar su propagación. EFE

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(foto) (vídeo)